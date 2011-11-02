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比、％） N/A 0.4
１３３０ＧＭＴ ９月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI]
（10億ドル） -46.0 -45.61
１３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
（11/5までの週、1000件） N/A N/A
１９００ＧＭＴ １０月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI]
（10億ドル） N/A -64.57
１０月中国貿易統計[CNTRD=ECI]
輸出（前年比、％） N/A 17.1
輸入（前年比、％） N/A 20.9
貿易収支（10億ドル） N/A 14.5
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