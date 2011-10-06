＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間
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10月5日─13日
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発表時間 指標名 予想 前回
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６日（木）
１０００ＧＭＴ ８月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI]
（前月比、％） 0.3 -2.8
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
（10/1までの週、1000件） 410 391
９月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ）[USUBSM=ECI]
７日（金）
０６４５ＧＭＴ ８月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI]
（10億ユーロ） -6.2 -6.5
０８３０ＧＭＴ ９月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI]
投入（前月比、％） 1.1 -1.9
（前年比、％） 16.9 16.2
産出（前月比、％） 0.1 0.1
（前年比、％） 6.2 6.1
１０００ＧＭＴ ８月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI]
（前月比、％） -1.9 4.0
１２３０ＧＭＴ ９月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI]
（非農業部門雇用者数増減、1000人） 60 0
（民間部門雇用者数増減、1000人） 100 17
（失業率、％） 9.1 9.1
１４００ＧＭＴ ８月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI]
（前月比、％） 0.5 0.8
１９００ＧＭＴ ８月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI]
（前月比増、10億ドル） 7.75 11.97
１０日（月）
０６００ＧＭＴ ８月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI]
（億ユーロ） N/A 101
０６４５ＧＭＴ ８月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI]
（前月比、％） N/A 1.5
１１日（火）
０８３０ＧＭＴ ８月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI]
（前月比、％） N/A -0.2
（前年比、％） N/A -0.7
０８３０ＧＭＴ ８月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI]
（前月比、％） N/A 0.1
（前年比、％） N/A 1.9
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１２日（水）
０５３０ＧＭＴ ９月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI]
（ＥＵ基準、前月比、％） N/A 0.6
（ＥＵ基準、前年比、％） N/A 2.4
０６４５ＧＭＴ ８月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI]
（10億ユーロ） N/A -4.5
０８３０ＧＭＴ ９月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI]
（ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） N/A 7.9
０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI]
（前月比、％） N/A 1.0
（前年比、％） N/A 4.2
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１３日（木）
００３０ＧＭＴ ９月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI]
就業者数増減（前月比、万人） N/A ‐0.97
失業率（％） N/A 5.3
０６００ＧＭＴ ９月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI]
（前月比、％） N/A 0.1
（前年比、％） N/A 2.6
ＥＵ基準（前月比、％） N/A 0.1
（前年比、％） N/A 2.8
（9月速報）
０８３０ＧＭＴ ８月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI]
（10億ポンド） N/A -8.922
１２３０ＧＭＴ ８月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI]
（10億ドル） ‐46.0 ‐44.81
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
（10/8までの週、1000件） N/A N/A
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