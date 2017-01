〔ポイント分析〕米ＦＲＢは政策据え置き、景気改善を認識

[ワシントン 2日 ロイター] 米連邦準備理事会(FRB)は1―2日に開催した連邦公開市場委員会(FOMC)で、第3・四半期に経済成長が幾分強まったとの認識を示し、現行の金融政策を据え置いた。

シカゴ地区連銀のエバンズ総裁が追加緩和を求めて反対票を投じた。

以下は、9月と11月のFOMC声明の主な文言の比較とその意味。

9月:経済成長は依然として緩慢(remains slow)。

11月:一時的な要因が解消したことを一部反映し、第3・四半期に経済成長が幾分強まった(economic growth strengthened somewhat)。

◎政策当局者は、夏から秋の始めにかけて失速しそうに見えていた弱い回復が強まりつつあるとみている。

9月:最近の指標は全般的な労働市場の状況が引き続き弱いことを示唆しており、失業率は高止まりしている。

11月:同じ。

◎完全雇用というFRBの責務を果たす上で進展がない限り、追加緩和措置に関する活発な議論が続く。

9月:FOMCは一段と強い景気回復を促進するために利用可能な政策手段について協議した。

11月:政策手段についての協議に関する言及なし。

◎ハト派の政策当局者が提案したモーゲージ担保証券(MBS)の買い入れ拡大、成長率目標の設定、低金利を長期間維持する方針の一段の明確化の案が、依然として議論の段階にある。

9月:反対票を投じたのは、フィッシャー、コチャラコタ、プロッサーの各委員で、これらの委員は、現時点で追加的な政策緩和を支持しないとした。

11月:反対票を投じたのはエバンズ委員で、現時点で追加的な政策緩和を支持するとした。

◎タカ派の政策当局者は、ポートフォリオのリバランスを含む現行の政策を受け入れており、最後までやり遂げることに前向きな姿勢を示している。バーナンキ議長に対するFRB内からの圧力は追加緩和の方向にある。

9月:FOMCは、回復ペースが幾分上向く(some pickup in the pace of recovery)と引き続き予想している。

11月:FOMCは、緩やかなペースでの経済成長(a moderate pace of economic growth)になると引き続き予想している。

◎景気見通しはやや改善したものの、FRB当局者は成長ペースが大幅に加速することは見込んでいない。

9月:経済見通しには大きな下方リスク(significant downside risks to the economic outlook)が存在し、これらのリスクには国際金融市場の緊張が含まれる。

11月:同じ。

◎欧州の流動的な状況が米経済に打撃を与えかねないとの懸念が依然としてある。

9月:インフレは向こう数四半期でFOMCの責務に整合する水準かそれを下回る水準に落ち着くと予想している。

11月:同じ。

◎政策当局者は、デフレリスクが再燃する可能性を引き続き警戒している。