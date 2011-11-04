＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間
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11月4日─11日
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発表時間 指標名 予想 前回
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４日（金）
０８５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI]
（指数） 47.2 47.2
（10月速報）
０８５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI]
（指数） 47.2 47.2
（10月速報）
１０００ＧＭＴ ９月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI]
（前月比、％） 0.2 -0.1
（前年比、％） 5.8 5.9
１１００ＧＭＴ ９月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI]
（前月比、％） -0.1 -1.4
１２３０ＧＭＴ １０月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI]
（非農業部門雇用者数増減、1000人） 95 103
（民間部門雇用者数増減、1000人） 120 137
（失業率、％） 9.1 9.1
７日（月）
１０００ＧＭＴ ９月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI]
（前月比、％） N/A -0.3
（前年比、％） N/A -1.0
１１００ＧＭＴ ９月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI]
（前月比、％） 0.3 -1.0
２０００ＧＭＴ ９月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI]
（前月比増、10億ドル） N/A -9.50
８日（火）
００３０ＧＭＴ ９月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI]
（10億豪ドル） N/A 3.1
０７００ＧＭＴ ９月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI]
（10億ユーロ） N/A 13.8
０７４５ＧＭＴ ９月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI]
（10億ユーロ） N/A -4.967
０９３０ＧＭＴ ９月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI]
（前月比、％） N/A 0.2
（前年比、％） N/A -1.0
０９３０ＧＭＴ ９月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI]
（前月比、％） N/A -0.3
（前年比、％） N/A 1.5
１２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
９日（水）
０２００ＧＭＴ １０月中国主要経済統計（国家統計局）[CNCPI=ECI]
ＣＰＩ（前年比、％） N/A 6.1
ＰＰＩ（前年比、％） N/A 6.5
固定資産投資（年初来前年比、％） N/A 24.9
小売売上高（前年比、％） N/A 17.7
鉱工業生産（前年比、％） N/A 13.8
０９３０ＧＭＴ ９月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI]
（10億ポンド） N/A -7.768
１２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１５００ＧＭＴ ９月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI]
（前月比、％） N/A 0.4
１０日（木）
００３０ＧＭＴ １０月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI]
就業者数増減（前月比、万人） N/A 2.04
失業率（％） N/A 5.2
０６３０ＧＭＴ １０月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI]
（ＥＵ基準、前月比、％） N/A 0.0
（ＥＵ基準、前年比、％） N/A 2.4
０７００ＧＭＴ １０月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI]
（前月比、％） 0.0 0.0
（前年比、％） 2.5 2.5
ＥＵ基準（前月比、％） N/A 0.0
（前年比、％） N/A 2.8
（10月速報）
０７４５ＧＭＴ ９月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI]
（前月比、％） N/A 0.5
１３３０ＧＭＴ １０月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI]
（輸入物価／前月比、％） 0.2 0.3
（輸出物価／前月比、％） N/A 0.4
１３３０ＧＭＴ ９月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI]
（10億ドル） -46.0 -45.61
１３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
（11/5までの週、1000件） N/A 397
１９００ＧＭＴ １０月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI]
（10億ドル） N/A -64.57
１０月中国貿易統計[CNTRD=ECI]
輸出（前年比、％） N/A 17.1
輸入（前年比、％） N/A 20.9
貿易収支（10億ドル） N/A 14.5
１０─１５日
０７００ＧＭＴ １０月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI]
（前月比、％） N/A 0.3
（前年比、％） N/A 5.7
１１日（金）
０９３０ＧＭＴ １０月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI]
投入（前月比、％） N/A 1.7
（前年比、％） N/A 17.5
産出（前月比、％） N/A 0.3
（前年比、％） N/A 6.3
１４５５ＧＭＴ １１月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI]
（指数） N/A 60.9
（10月確報）
第３・四半期スペインＧＤＰ
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