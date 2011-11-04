9月のユーロ圏ＰＰＩは前月比＋0.3％、前年比＋5.8％＝統計局

［ブリュッセル ４日 ロイター］ 欧州連合（ＥＵ）統計局が発表した９月のユーロ

圏生産者物価指数（ＰＰＩ、除く建設）は、前月比０．３％上昇した。前年比では５．８

％上昇した。

ロイターがまとめたエコノミスト予想は、前月比０．２％上昇、前年比５．８％上昇だ

った。

（m/mは前月比、y/yは前年比、％）

9月 予想 8月 7月

全産業（除く建設） m/m 0.3 0.2* -0.2 0.4

y/y 5.8 5.8** 5.8 6.1

中間財 m/m 0.0 0.0 0.0

y/y 5.0 5.7 6.1

エネルギー m/m 1.0 -0.8 1.5

y/y 12.2 11.4 11.9

資本財 m/m 0.0 0.1 0.1

y/y 1.5 1.5 1.5

耐久消費財 m/m 0.4 0.2 0.2

y/y 2.5 2.1 1.9

非耐久消費財 m/m 0.1 0.2 0.1

y/y 3.5 3.5 3.5

＊エコノミスト１５人対象。予想レンジは、‐0.2─0.5

＊＊エコノミスト１６人対象。予想レンジは、5.3─6.0

＊ＥＵ統計局の発表を以下でご覧になれます。

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