9月のユーロ圏ＰＰＩは前月比＋0.3％、前年比＋5.8％＝統計局

［ブリュッセル ４日 ロイター］ 欧州連合（ＥＵ）統計局が発表した９月のユーロ
圏生産者物価指数（ＰＰＩ、除く建設）は、前月比０．３％上昇した。前年比では５．８
％上昇した。
ロイターがまとめたエコノミスト予想は、前月比０．２％上昇、前年比５．８％上昇だ
った。
（m/mは前月比、y/yは前年比、％）
9月 予想 8月 7月
全産業（除く建設） m/m 0.3 0.2* -0.2 0.4
y/y 5.8 5.8** 5.8 6.1
中間財 m/m 0.0 0.0 0.0
y/y 5.0 5.7 6.1
エネルギー m/m 1.0 -0.8 1.5
y/y 12.2 11.4 11.9
資本財 m/m 0.0 0.1 0.1
y/y 1.5 1.5 1.5
耐久消費財 m/m 0.4 0.2 0.2
y/y 2.5 2.1 1.9
非耐久消費財 m/m 0.1 0.2 0.1
y/y 3.5 3.5 3.5
＊エコノミスト１５人対象。予想レンジは、‐0.2─0.5
＊＊エコノミスト１６人対象。予想レンジは、5.3─6.0
＊ＥＵ統計局の発表を以下でご覧になれます。
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