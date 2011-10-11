［ロンドン １１日 ロイター］ 英国銀行協会（ＢＢＡ）が発表したドル・ユーロ・
ポンドＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間取引金利）、ロイターのデータから算出した３カ月物
ＬＩＢＯＲとＯＩＳ（オーバーナイト・インデックス・スワップ）のスプレッドは以下の
通り。
EURO STERLING DOLLAR
O/N 1.14750 (+0.29750) 0.58250 (-0.00125) 0.14167 (+0.00223)
1WK 1.10163 (+0.00063) 0.61656 (+0.00000) 0.19133 (+0.00000)
2WK 1.15000 (+0.00125) 0.63438 (+0.00000) 0.20789 (+0.00000)
1MO 1.30438 (+0.00250) 0.69325 (+0.00000) 0.24311 (+0.00011)
2MO 1.37438 (+0.00250) 0.79513 (+0.00250) 0.31272 (+0.00039)
3MO 1.50438 (+0.00000) 0.96125 (+0.00250) 0.39750 (+0.00333)
6MO 1.71450 (+0.00062) 1.24250 (+0.00275) 0.58694 (+0.00444)
1YR 2.05813 (+0.00125) 1.73188 (+0.00375) 0.90133 (+0.00533)
3MTH LIBOR/OIS SPREAD (BPs)
63 (-1) 42 (+12) 30 (+1)
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