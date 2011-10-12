＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間
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10月12日─19日
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発表時間 指標名 予想 前回
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１２日（水）
０５３０ＧＭＴ ９月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI]
（ＥＵ基準、前月比、％） 0.3 0.6
（ＥＵ基準、前年比、％） 2.6 2.4
０６００ＧＭＴ ９月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI]
（前月比、％） N/A 0.1
（前年比、％） N/A 6.5
０６４５ＧＭＴ ８月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI]
（10億ユーロ） N/A -4.5
０８３０ＧＭＴ ９月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI]
（ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） 8.0 7.9
０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI]
（前月比、％） -0.7 1.0
（前年比、％） 2.2 4.2
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１２─１４日（金）
１８００ＧＭＴ ９月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI]
（10億ドル） N/A -134.15
１２─１５日（土）
時間未定 ９月中国新規融資（中国人民銀行）
新規融資額（10億元） 532.5 548.5
新規融資伸び率（前年比、％） 16.1 16.4
Ｍ２伸び率（前年比、％） 13.8 13.5
１３日（木）
００３０ＧＭＴ ９月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI]
就業者数増減（前月比、万人） 1 ‐0.97
失業率（％） 5.3 5.3
０６００ＧＭＴ ９月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI]
（前月比、％） 0.1 0.1
（前年比、％） 2.6 2.6
ＥＵ基準（前月比、％） 0.1 0.1
（前年比、％） 2.8 2.8
（9月速報）
０８３０ＧＭＴ ８月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI]
（10億ポンド） -8.80 -8.922
１２３０ＧＭＴ ８月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI]
（10億ドル） -45.8 -44.81
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
（10/8までの週、1000件） 405 401
時間未定 ９月中国貿易統計（税関当局）[CNTRD=ECI]
輸出（前年比、％） 20.7 24.5
輸入（前年比、％） 24.5 30.2
貿易収支（10億ドル） 16.3 17.8
１４日（金）
０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI]
（10億ユーロ） N/A 4.3
０９００ＧＭＴ ９月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI]
（前月比、％） 0.8 0.2（8月改定）
（前年比、％） 3.0 3.0（9月速報）
１２３０ＧＭＴ ９月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI]
（輸入物価／前月比、％） -0.3 -0.4
（輸出物価／前月比、％） 0.2 0.5
１２３０ＧＭＴ ９月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI]
（前月比、％） 0.7 0.0
（自動車除く／前月比、％）0.3 0.1
１３５５ＧＭＴ １０月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値[USMSN=ECI]
（指数） 60.2 59.4
（9月確報）
１４００ＧＭＴ ８月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI]
（前月比、％） 0.4 0.4
１７日（月）
１２３０ＧＭＴ １０月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI]
（指数） -4.00 -8.82
１３１５ＧＭＴ ９月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI]
（指数／前月比、％） 0.2 0.2
（設備稼働率、％） 77.5 77.4
１８日（火）
０８３０ＧＭＴ ９月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI]
ＣＰＩ（前月比、％） N/A 0.6
（前年比、％） N/A 4.5
ＲＰＩ（前月比、％） N/A 0.6
（前年比、％） N/A 5.2
ＲＰＩＸ（前月比、％） N/A 0.6
（前年比、％） N/A 5.3
０９００ＧＭＴ １０月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI]
（景気期待指数） N/A -43.3
（現況指数） N/A 43.6
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２３０ＧＭＴ ９月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI]
（指数／前月比、％） 0.2 0.0
（コア指数／前月比、％） 0.2 0.1
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１３００ＧＭＴ ８月対米証券投資（財務省） [USNCIO=ECI]
１４００ＧＭＴ １０月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI]
（指数） 15 14
第３・四半期中国国内総生産（ＧＤＰ）、９月中国鉱工業生産・小売り売上高
１─９月中国固定資産投資 （国家統計局）[CNGDP=ECI]
１９日（水）
０８００ＧＭＴ ８月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI]
（季調前、10億ユーロ） N/A -3.2
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１２３０ＧＭＴ ９月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI]
（指数／前月比、％） 0.2 0.4
（指数／前年比、％) N/A 3.8
（コア指数／前月比、％) 0.2 0.2
（コア指数／前年比、％) N/A 2.0
１２３０ＧＭＴ ９月米実質所得（労働省）[USEARN=ECI]
１２３０ＧＭＴ ９月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI]
（着工件数／年率、万戸） 59.0 57.1
（許可件数／年率、万戸） 61.0 62.5
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