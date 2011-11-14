〔表〕ＩＭＭ通貨先物の取組＝ＣＦＴＣ

［ニューヨーク １４日 ロイター］ 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表した
ＩＭＭ通貨先物の取組（１１月８日終了週）によると、米ドルの主要６通貨（円、ユーロ、
ポンド、スイスフラン、カナダドル、豪ドル）に対する買い越し額は６２億３０００万ド
ルで、前週の９８億７０００万ドルから減少。９月１３日終了週以来の低水準となった。
円
11/8/11 week 11/1/11 week
Long 44,320 43,671
Short 16,243 17,767
Net 28,077 25,904
ユーロ
11/8/11 week 11/1/11 week
Long 27,943 26,311
Short 82,200 86,371
Net -54,257 -60,060
ポンド
11/8/11 week 11/1/11 week
Long 22,607 24,396
Short 51,729 71,488
Net -29,122 -47,092
スイスフラン
11/8/11 week 11/1/11 week
Long 6,928 3,224
Short 4,766 4,970
Net 2,162 -1,746
カナダドル
11/8/11 week 11/1/11 week
Long 28,003 27,420
Short 43,571 42,240
Net -15,568 -14,820
豪ドル
11/8/11 week 11/1/11 week
Long 64,485 56,797
Short 37,469 30,931
Net 27,016 25,866
メキシコペソ
11/8/11 week 11/1/11 week
Long 13,087 10,195
Short 31,154 36,783
Net -18,067 -26,588
ニュージーランドドル
11/8/11 week 11/1/11 week
Long 14,585 13,394
Short 3,035 2,739
Net 11,550 10,655
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