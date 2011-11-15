UPDATE1: 10月の英ＣＰＩは前月比＋0.1％・前年比＋5.0％、予想下回る

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［ロンドン １５日 ロイター］ 英国立統計局が１５日発表した１０月の消費者物価
指数（ＣＰＩ）は前月比０．１％上昇、前年比５．０％上昇となった。
市場予想は前月比が０．２％上昇、前年比が５．１％上昇だった。
10月 9月
ＣＰＩ（ＨＩＣＰ、ＥＵ基準消費者物価指数）
前月比（％） 0.1 0.6
前年比（％） 5.0 5.2
コアＣＰＩ（エネルギー、食品、アルコール、たばこを除く）
前月比（％） 0.2 0.2
前年比（％） 3.4* 3.3
小売物価指数（ＲＰＩ）
前月比（％） UNCH 0.8
前年比（％） 5.4 5.6
実勢インフレ率（ＲＰＩＸ、住宅ローン金利分を除く）
前月比（％） UNCH 0.8
前年比（％） 5.6 5.7
コンセンサス予想（％）
前月比 前年比
ＣＰＩ 0.2 5.1
ＲＰＩ 0.2 5.5
ＲＰＩＸ 0.2 5.7
* ２０１１年４月以来の高水準
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