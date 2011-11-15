UPDATE1: 10月の英ＣＰＩは前月比＋0.1％・前年比＋5.0％、予想下回る

［ロンドン １５日 ロイター］ 英国立統計局が１５日発表した１０月の消費者物価

指数（ＣＰＩ）は前月比０．１％上昇、前年比５．０％上昇となった。

市場予想は前月比が０．２％上昇、前年比が５．１％上昇だった。

10月 9月

ＣＰＩ（ＨＩＣＰ、ＥＵ基準消費者物価指数）

前月比（％） 0.1 0.6

前年比（％） 5.0 5.2

コアＣＰＩ（エネルギー、食品、アルコール、たばこを除く）

前月比（％） 0.2 0.2

前年比（％） 3.4* 3.3

小売物価指数（ＲＰＩ）

前月比（％） UNCH 0.8

前年比（％） 5.4 5.6

実勢インフレ率（ＲＰＩＸ、住宅ローン金利分を除く）

前月比（％） UNCH 0.8

前年比（％） 5.6 5.7

コンセンサス予想（％）

前月比 前年比

ＣＰＩ 0.2 5.1

ＲＰＩ 0.2 5.5

ＲＰＩＸ 0.2 5.7

* ２０１１年４月以来の高水準