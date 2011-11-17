＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間
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11月17日─24日
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発表時間 指標名 予想 前回
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１７日（木）
０９３０ＧＭＴ １０月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI]
（前月比、％） -0.2 0.6
（前年比、％） 0.0 0.6
１３３０ＧＭＴ １０月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI]
（着工件数／年率、万戸） 61.0 65.8
（許可件数／年率、万戸） 60.3 58.9
１３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
（11/12までの週、1000件） 395 390
１５００ＧＭＴ １１月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI]
8.0 8.7
２３００ＧＭＴ １０月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI]
（レシオ） N/A 0.75
１８日（金）
０７００ＧＭＴ １０月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI]
（前月比、％） 0.1 0.3
（前年比、％） 5.3 5.5
１５００ＧＭＴ １０月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI]
（指数／前月比、％） 0.6 0.2
１０月中国主要都市住宅価格
２１日（月）
０９００ＧＭＴ ９月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI]
（季調前、10億ユーロ） N/A -6.3
１３３０ＧＭＴ １０月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI]
（指数） N/A -0.22
１５００ＧＭＴ １０月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI]
（年率、100万戸） 4.85 4.91
第３・四半期シンガポールＧＤＰ
２２日（火）
１２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１３３０ＧＭＴ 第３・四半期米企業利益速報値（商務省）[USCPRF=ECI]
（前期比、％） N/A 4.3
（Q2改定）
１３３０ＧＭＴ 第３・四半期米ＧＤＰ改定値（商務省）[USGDPR=ECI]
（前期比年率、％） 2.5 2.5
デフレーター N/A 2.5
（Q3速報）
１３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
２３日（水）
０８５８ＧＭＴ １１月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI]
（指数） N/A 46.5
０８５８ＧＭＴ １１月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI]
（指数） N/A 47.1
０８５８ＧＭＴ １１月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI]
（指数） N/A 46.4
１０００ＧＭＴ ９月ユーロ圏鉱工業受注（統計局）[EUIOY=ECI]
（前月比、％） N/A 1.9
（前年比、％） N/A 6.2
１２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１３３０ＧＭＴ １０月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI]
（個人所得／前月比、％） 0.3 0.1
（個人消費支出／前月比、％） 0.3 0.6
（ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.2
（コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.0
１３３０ＧＭＴ １０月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI]
（前月比、％） -0.7 -0.6
（輸送機器除く／前月比、％） N/A 1.8
（航空機除く非国防資本財／前月比、％） N/A 2.9
１３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
（11/19までの週、1000件） N/A N/A
１４５５ＧＭＴ １１月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 [USMSN=ECI]
（指数） N/A 64.2
（11月速報）
２４日（木）
０７００ＧＭＴ 第３・四半期独ＧＤＰの詳細（連邦統計庁）[DEGDP=ECI]
０９００ＧＭＴ １１月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI]
（業況指数） N/A 106.4
（現況指数） N/A 116.7
（期待指数） N/A 97.0
０９３０ＧＭＴ 第３・四半期英ＧＤＰ改定値（国立統計局）[GBGD2=ECI]
（前期比、％） N/A 0.5
（前年比、％） N/A 0.5
（Q3速報）
ニュージーランド１０月貿易収支
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