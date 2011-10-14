＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間
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10月14日─21日
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発表時間 指標名 予想 前回
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１４日（金）
０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI]
（10億ユーロ） N/A 4.3
０９００ＧＭＴ ９月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI]
（前月比、％） 0.8 0.2（8月改定）
（前年比、％） 3.0 3.0（9月速報）
１２３０ＧＭＴ ９月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI]
（輸入物価／前月比、％） -0.3 -0.4
（輸出物価／前月比、％） 0.2 0.5
１２３０ＧＭＴ ９月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI]
（前月比、％） 0.7 0.0
（自動車除く／前月比、％）0.3 0.1
１３５５ＧＭＴ １０月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値[USMSN=ECI]
（指数） 60.2 59.4
（9月確報）
１４００ＧＭＴ ８月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI]
（前月比、％） 0.4 0.4
１８００ＧＭＴ ９月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI]
（10億ドル） N/A -134.15
１４─１５日（土）
時間未定 ９月中国新規融資（中国人民銀行）
新規融資額（10億元） 532.5 548.5
新規融資伸び率（前年比、％） 16.1 16.4
Ｍ２伸び率（前年比、％） 13.8 13.5
１７日（月）
１２３０ＧＭＴ １０月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI]
（指数） -4.00 -8.82
１３１５ＧＭＴ ９月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI]
（指数／前月比、％） 0.2 0.2
（設備稼働率、％） 77.5 77.4
１８日（火）
０８３０ＧＭＴ ９月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI]
ＣＰＩ（前月比、％） N/A 0.6
（前年比、％） N/A 4.5
ＲＰＩ（前月比、％） N/A 0.6
（前年比、％） N/A 5.2
ＲＰＩＸ（前月比、％） N/A 0.6
（前年比、％） N/A 5.3
０９００ＧＭＴ １０月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI]
（景気期待指数） -44.5 -43.3
（現況指数） N/A 43.6
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２３０ＧＭＴ ９月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI]
（指数／前月比、％） 0.2 0.0
（コア指数／前月比、％） 0.2 0.1
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１３００ＧＭＴ ８月対米証券投資（財務省） [USNCIO=ECI]
１４００ＧＭＴ １０月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI]
（指数） 15 14
９月中国主要経済統計（国家統計局）[CNCPI=ECI][CNGDP=ECI]
第３・四半期ＧＤＰ（前年比、％） 9.2 9.5
固定資産投資（年初来前年比、％） 24.8 25.0
小売売上高（前年比、％） 17.0 17.0
鉱工業生産（前年比、％） 13.3 13.5
１９日（水）
０８００ＧＭＴ ８月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI]
（季調前、10億ユーロ） N/A -3.2
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１２３０ＧＭＴ ９月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI]
（指数／前月比、％） 0.2 0.4
（指数／前年比、％) N/A 3.8
（コア指数／前月比、％) 0.2 0.2
（コア指数／前年比、％) N/A 2.0
１２３０ＧＭＴ ９月米実質所得（労働省）[USEARN=ECI]
１２３０ＧＭＴ ９月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI]
（着工件数／年率、万戸） 59.0 57.1
（許可件数／年率、万戸） 61.0 62.5
２０日（木）
０６００ＧＭＴ ９月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI]
（前月比、％） N/A -0.3
（前年比、％） N/A 5.5
０８３０ＧＭＴ ９月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI]
（前月比、％） N/A -0.2
（前年比、％） N/A 0.0
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
（10/15までの週、1000件） N/A 404
１４００ＧＭＴ ９月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI]
（年率、100万戸） 4.91 5.03
１４００ＧＭＴ ９月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI]
（指数／前月比、％） 0.2 0.3
１４００ＧＭＴ １０月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI]
業況指数 -9.0 -17.5
２２００ＧＭＴ ９月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI]
（レシオ） N/A 0.80
２１日（金）
０８００ＧＭＴ １０月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI]
（業況指数） 106.7 107.5
（現況指数） N/A 117.9
（期待指数） N/A 98.0
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