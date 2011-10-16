〔今週の主要材料〕海外市場

日本時間はＧＭＴプラス９時間
米東部夏時間はＧＭＴマイナス４時間
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【１０月１７─２１日の海外経済指標】 予想 前回
１７日（月）
１２３０ＧＭＴ １０月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI]
（指数） -4.00 -8.82
１３１５ＧＭＴ ９月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI]
（指数／前月比、％） 0.2 0.2
（設備稼働率、％） 77.5 77.4
１８日（火）
０８３０ＧＭＴ ９月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI]
ＣＰＩ（前月比、％） 0.4 0.6
（前年比、％） 4.9 4.5
ＲＰＩ（前月比、％） 0.7 0.6
（前年比、％） 5.5 5.2
ＲＰＩＸ（前月比、％） N/A 0.6
（前年比、％） 5.6 5.3
０９００ＧＭＴ １０月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI]
（景気期待指数） -45.0 -43.3
（現況指数） 39.6 43.6
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２３０ＧＭＴ ９月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI]
（指数／前月比、％） 0.2 0.0
（コア指数／前月比、％） 0.1 0.1
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１３００ＧＭＴ ８月対米証券投資（財務省） [USNCIO=ECI]
１４００ＧＭＴ １０月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI]
（指数） 15 14
９月中国主要経済統計（国家統計局）[CNCPI=ECI][CNGDP=ECI]
第３・四半期ＧＤＰ（前年比、％） 9.2 9.5
固定資産投資（年初来前年比、％） 24.8 25.0
小売売上高（前年比、％） 17.0 17.0
鉱工業生産（前年比、％） 13.3 13.5
１９日（水）
０８００ＧＭＴ ８月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI]
（季調前、10億ユーロ） N/A -3.2
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１２３０ＧＭＴ ９月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI]
（指数／前月比、％） 0.3 0.4
（指数／前年比、％) 3.8 3.8
（コア指数／前月比、％) 0.2 0.2
（コア指数／前年比、％) 2.1 2.0
１２３０ＧＭＴ ９月米実質所得（労働省）[USEARN=ECI]
１２３０ＧＭＴ ９月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI]
（着工件数／年率、万戸） 59.0 57.1
（許可件数／年率、万戸） 61.0 62.5
２０日（木）
０６００ＧＭＴ ９月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI]
（前月比、％） 0.2 -0.3
（前年比、％） 5.4 5.5
０８３０ＧＭＴ ９月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI]
（前月比、％） 0.0 -0.2
（前年比、％） 0.7 0.0
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
（10/15までの週、1000件） 402 404
１４００ＧＭＴ ９月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI]
（年率、100万戸） 4.91 5.03
１４００ＧＭＴ ９月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI]
（指数／前月比、％） 0.3 0.3
１４００ＧＭＴ １０月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI]
業況指数 -9.3 -17.5
２２００ＧＭＴ ９月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI]
（レシオ） N/A 0.80
２１日（金）
０８００ＧＭＴ １０月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI]
（業況指数） 106.3 107.5
（現況指数） 116.8 117.9
（期待指数） 97.0 98.0
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【１０月１７─２３日の海外行事予定】
１７日（月）
１５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件
１５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札
２３３０ＧＭＴ ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が経済見通しについて講演
（メリーランド州ソールズベリー）
１８日（火）
００００ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演（ミシガン州デトロイト）
「米金融政策と経済見通し」
００３０ＧＭＴ １０月の豪中銀理事会議事録
１５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札
１５３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札
１７１５ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が大不況の影響と中銀の政策などについて
ボストン地区連銀主催の会議で講演（ボストン）
１７３０ＧＭＴ キング英中銀総裁が講演（リバプール）
２２３０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が経済見通しについて講演
（テネシー州チャタヌーガ）
ブラジル中銀金融政策会合（１９日まで）
１９日（水）
０８３０ＧＭＴ １０月の英金融政策委員会の議事録
１２００ＧＭＴ ノルウェー中銀、政策金利発表
１２３０ＧＭＴ ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が地区連銀主催の会議で講演
（ボストン）
１３００ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が地区連銀主催のイベントであいさつ
（アトランタ）
１８００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告
２０３０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演（アトランタ）
ブラジル中銀金融政策会合（最終日）
タイ中銀金利発表
２０日（木）
１４１５ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が地区連銀主催の会合であいさつ
（セントルイス）
１５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件
１５００ＧＭＴ 米財務省２・５・７年債入札条件
１６００ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が討論会に参加（アトランタ）
１６５０ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が講演（米オハイオ州トレド）
１７００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動３０年債入札
１７００ＧＭＴ 英中銀の元金融政策委員センタンス氏が英国のインフレについて講演
２２００ＧＭＴ タルーロ米ＦＲＢ理事が講演「失業、労働市場および経済」（ニューヨーク）
２３４５ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が経済教育について
講演（ミネアポリス）
フィリピン中銀理事会
ＥＣＢ理事会（金利発表はない予定）
２１日（金）
１７００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ミネアポリス）
１９００ＧＭＴ イエレン米ＦＲＢ副議長が講演「米経済・経済政策の見通し」（デンバー）
ポーランド中銀が会合開催「統合され安定した欧州に向け」（２２日まで）
２２日（土）
１４００ＧＭＴ デューク米ＦＲＢ理事が講演（米バージニア州バージニアビーチ）
２３日（日）
ＥＵ首脳会議
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［東京 １７日 ロイター］
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