〔情報ＢＯＸ〕イタリアに対する欧州主要銀行のエクスポージャー

［ロンドン １６日 ロイター］ イタリアでは１６日にモンティ新内閣が事実上発足
し、財政再建に取り組むこととなった。一方でイタリアの長期借り入れコストは危機的水
準とされる７％超に上昇し、仏銀ＢＮＰパリバ(BNPP.PA)などの一部銀行によるイタリア
国債の圧縮の動きも出ている。
以下は、欧州の主要銀行のイタリアに対するエクスポージャー。情報は、各銀行および
欧州銀行監督機構（ＥＢＡ）のデータに基づく。特記以外は９月末時点の保有高（単位：
１００万ユーロ）。
貸し手の国籍／銀行名 最新の 2010年末の イタリアの銀行への イタリア
イタリア国債 イタリア国債 エクスポージャー 向け融資
保有額 保有額(ネット)
イタリア
UniCredit (CRDI.MI) 40,000 47,445 382,176
Intesa (ISP.MI) 34,835 57,622 418,128
MPS (BMPS.MI) 25,000 32,018 206,348
Popolare BAPO.MI 11,374* 11,759 122,683
UBI Banca (UBI.MI) 7,323* 10,124 133,274
フランス
BNP Paribas (BNPP.PA) 12,200** 24,114 20,987 139,570
C.Agricole (CAGR.PA) 8,728* 10,123 7,843 83,541
BPCE (CNAT.PA) 2,643 3,497 16,689
SocGen (SOGN.PA) 1,550 3,341 20,891
ドイツ
Deutsche Bank (DBKGn.DE) 2,300 5,336 40,734
Commerzbank CBKE.DE 7,900 10,132 1,100 19,177
LBBW 3,500* 1,412 6,161
DZ Bank 5,758* 2,710 5,605
WestLB 1,464* 1,102 186 3,458
ベルギー
Dexia (DEXI.BR) 10,003 15,009 49,928
KBC (KBC.BR) 2,200** 5,561 6,083
オランダ
ING ING.AS 3,400*** 5,702 0
Rabobank 255**** 432 2,291
スペイン
Santander (SAN.MC) -- 261 0
BBVA (BBVA.MC) -- 3,897 0
英国
RBS (RBS.L) 344 4,654 197 10,670
HSBC (HSBA.L) 1,852 3,856 2,074 0
Barclays (BARC.L) 4,837 2,915 1,110 26,227
Lloyds (LLOY.L) 61 32 1,434 0
注：* ６月末時点
** １０月末時点
*** 保険部門を含む
****８月中旬時点
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