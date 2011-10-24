＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間
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10月24日─31日
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発表時間 指標名 予想 前回
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２４日（月）
０７５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI]
（指数） 48.8 49.1
（9月改定）
０７５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI]
（指数） 48.0 48.5
（9月改定）
０７５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI]
（指数） 48.5 48.8
（9月改定）
０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏鉱工業受注（統計局）[EUIOY=ECI]
（前月比、％） 0.2 -2.1
（前年比、％） N/A 8.4
１２３０ＧＭＴ ９月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI]
（指数） N/A -0.43
２５日（火）
０６００ＧＭＴ １１月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI]
（指数） 5.1 5.2
０８３０ＧＭＴ 第２・四半期英経常収支（国立統計局）[GBCURA=ECI]
（10億ポンド） -9.30 -9.354
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１３００ＧＭＴ ８月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数[USSHP=ECI]
（季調済前月比、％) 0.1 0.0
（季調前前月比、％) N/A 0.9
（前年比、％) -3.6 -4.1
１４００ＧＭＴ １０月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI]
（指数） 46.5 45.4
１４００ＧＭＴ ８月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI]
(前月比、％) N/A 0.8
２６日（水）
００３０ＧＭＴ 第３・四半期豪ＣＰＩ（連邦統計局）[AUCPIQ=ECI]
（前期比、％） 0.6 0.9
（前年比、％） 3.5 3.6
トリム平均値（前期比、％）0.6 0.7
トリム平均値（前年比、％）2.6 2.5
（修正値）
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１２３０ＧＭＴ ９月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI]
（前月比、％） -0.7 -0.1
（輸送機器除く／前月比、％） 0.4 -0.1
（航空機除く非国防資本財／前月比、％） 0.5 0.9
１４００ＧＭＴ ９月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI]
（年率、100万戸） 0.300 0.295
２７日（木）
０８００ＧＭＴ ９月ユーロ圏Ｍ３（ＥＣＢ）[EUM3=ECI]
（前年比、％） 2.9 2.8
０９００ＧＭＴ １０月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI]
（業況感指数） -0.20 -0.06
（景況感指数） 93.7 95.0
１２３０ＧＭＴ 第３・四半期米ＧＤＰ速報値（商務省）[USGDPR=ECI]
（前期比年率、％） 2.5 1.3
デフレーター 2.5 2.6
（Q2確報）
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
（10/22までの週、1000件） 400 403
１４００ＧＭＴ ９月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI]
（前月比、％） 0.1 -1.2
１０月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI]
（前月比、％） 0.1 0.1
（前年比、％） 2.6 2.6
ＥＵ基準（前月比、％） 0.0 0.2
（前年比、％） 2.8 2.9
（9月改定）
９月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI]
２８日（金）
０６４５ＧＭＴ ９月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI]
（前月比、％） 0.0 0.2
１２３０ＧＭＴ ９月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI]
（個人所得／前月比、％） 0.3 -0.1
（個人消費支出／前月比、％） 0.6 0.2
（ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.2
（コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.1 0.1
１２３０ＧＭＴ 第３・四半期米雇用コスト指数（労働省）[USEMPC=ECI]
（前期比、％） 0.6 0.7
１３５５ＧＭＴ １０月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値[USMSN=ECI]
（指数） 58.0 57.5
（10月速報）
３１日（月）
１０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI]
（前年比、％） N/A 3.0
１０００ＧＭＴ ９月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI]
（％） N/A 10.0
１３４５ＧＭＴ １０月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI]
（指数） 59.0 60.4
３１日―２日
０７００ＧＭＴ ９月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI]
（前月比、％） 1.0 -2.9
（前年比、％） N/A 2.2
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