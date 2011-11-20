〔今週の主要材料〕海外市場

日本時間はＧＭＴプラス９時間
米東部標準時間はＧＭＴマイナス５時間
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【１１月２１日─２５日の海外経済指標】 予想 前回
２１日（月）
０９００ＧＭＴ ９月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI]
（季調前、10億ユーロ） N/A -6.3
１３３０ＧＭＴ １０月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI]
（指数） N/A -0.22
１５００ＧＭＴ １０月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI]
（年率、100万戸） 4.80 4.91
第３・四半期シンガポールＧＤＰ
第３・四半期タイＧＤＰ
２２日（火）
１２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１３３０ＧＭＴ 第３・四半期米企業利益速報値（商務省）[USCPRF=ECI]
（前期比、％） N/A 4.3
（Q2改定）
１３３０ＧＭＴ 第３・四半期米ＧＤＰ改定値（商務省）[USGDPR=ECI]
（前期比年率、％） 2.5 2.5
デフレーター 2.5 2.5
（Q3速報）
１３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
２３日（水）
０８５８ＧＭＴ １１月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI]
（指数） 46.0 46.5
０８５８ＧＭＴ １１月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI]
（指数） 46.5 47.1
０８５８ＧＭＴ １１月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI]
（指数） 46.0 46.4
１０００ＧＭＴ ９月ユーロ圏鉱工業受注（統計局）[EUIOY=ECI]
（前月比、％） N/A 1.9
（前年比、％） N/A 6.2
１２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１３３０ＧＭＴ １０月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI]
（個人所得／前月比、％） 0.3 0.1
（個人消費支出／前月比、％） 0.4 0.6
（ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.2
（コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.1 0.0
１３３０ＧＭＴ １０月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI]
（前月比、％） -1.0 -0.6
（輸送機器除く／前月比、％） 0.0 1.8
（航空機除く非国防資本財／前月比、％） N/A 2.9
１３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
（11/19までの週、1000件） 390 388
１４５５ＧＭＴ １１月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 [USMSN=ECI]
（指数） 64.5 64.2
（11月速報）
２４日（木）
０７００ＧＭＴ 第３・四半期独ＧＤＰの詳細（連邦統計庁）[DEGDP=ECI]
０９００ＧＭＴ １１月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI]
（業況指数） 105.1 106.4
（現況指数） 115.3 116.7
（期待指数） 96.0 97.0
０９３０ＧＭＴ 第３・四半期英ＧＤＰ改定値（国立統計局）[GBGD2=ECI]
（前期比、％） 0.5 0.5
（前年比、％） 0.5 0.5
（Q3速報）
ニュージーランド１０月貿易収支
２５日（金）
０７００ＧＭＴ １０月独輸入物価（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI]
（前月比、％） N/A 0.6
（前年比、％） N/A 6.9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【１１月２０日─２５日の海外行事予定】
２０日（日）
スペイン総選挙
米中合同商業貿易委員会（２１日まで）
２１日（月）
１６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件
１６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札
１８００ＧＭＴ 米財務省２年債入札
１９３０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演「ＦＲＢの仕事」
（ブラジル・サンパウロ）
米中合同商業貿易委員会（最終日）
２２日（火）
１６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札
１８００ＧＭＴ 米財務省５年債入札
１８１５ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演
「３年間のＦＲＢの対応を振り返る」（カナダ・ウィニペグ）
オーストラリア議会、中国の為替操作への調査を開始するか採決
ギリシャのパパデモス新首相、ユーログループ議長と会談（ルクセンブルク）
２３日（水）
０９３０ＧＭＴ １１月の英金融政策委員会の議事録
１６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件
１８００ＧＭＴ 米財務省７年債入札
１９００ＧＭＴ １１月１─２日の米ＦＯＭＣ議事録発表
２１２０ＧＭＴ スティーブンス豪中銀総裁が講演
２４日（木）
米国［感謝祭］
２５日（金）
米債券・株式市場は短縮取引
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
［東京 ２１日 ロイター］
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
成長の時代終えんの理由
政労使協調の政策は既存企業とその労働者に恩恵を与えるが、イノベーションを阻み、成長を損ねるとＢＮＰパリバの河野龍太郎氏は指摘。 記事の全文
米経済､短期では成功も
今年も政治が経済を翻弄する１年となりそうだが、米国経済は短期では「意外な成功」もあり得ると三菱総研の武田洋子氏は指摘。 記事の全文