＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間
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11月22日─29日
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発表時間 指標名 予想 前回
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２２日（火）
１２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１３３０ＧＭＴ 第３・四半期米企業利益速報値（商務省）[USCPRF=ECI]
（前期比、％） N/A 4.3
（Q2改定）
１３３０ＧＭＴ 第３・四半期米ＧＤＰ改定値（商務省）[USGDPR=ECI]
（前期比年率、％） 2.5 2.5
デフレーター 2.5 2.5
（Q3速報）
１３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
２３日（水）
０８５８ＧＭＴ １１月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI]
（指数） 46.0 46.5
０８５８ＧＭＴ １１月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI]
（指数） 46.5 47.1
０８５８ＧＭＴ １１月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI]
（指数） 46.0 46.4
１０００ＧＭＴ ９月ユーロ圏鉱工業受注（統計局）[EUIOY=ECI]
（前月比、％） N/A 1.9
（前年比、％） N/A 6.2
１２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１３３０ＧＭＴ １０月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI]
（個人所得／前月比、％） 0.3 0.1
（個人消費支出／前月比、％） 0.4 0.6
（ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.2
（コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.1 0.0
１３３０ＧＭＴ １０月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI]
（前月比、％） -1.0 -0.6
（輸送機器除く／前月比、％） 0.0 1.8
（航空機除く非国防資本財／前月比、％） N/A 2.9
１３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
（11/19までの週、1000件） 390 388
１４５５ＧＭＴ １１月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 [USMSN=ECI]
（指数） 64.5 64.2
（11月速報）
２４日（木）
０７００ＧＭＴ 第３・四半期独ＧＤＰの詳細（連邦統計庁）[DEGDP=ECI]
０９００ＧＭＴ １１月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI]
（業況指数） 105.1 106.4
（現況指数） 115.3 116.7
（期待指数） 96.0 97.0
０９３０ＧＭＴ 第３・四半期英ＧＤＰ改定値（国立統計局）[GBGD2=ECI]
（前期比、％） 0.5 0.5
（前年比、％） 0.5 0.5
（Q3速報）
ニュージーランド１０月貿易収支
２５日（金）
０７００ＧＭＴ １０月独輸入物価（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI]
（前月比、％） N/A 0.6
（前年比、％） N/A 6.9
２８日（月）
０９００ＧＭＴ １０月ユーロ圏Ｍ３（ＥＣＢ）[EUM3=ECI]
（前年比、％） N/A 3.1
１２００ＧＭＴ １２月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI]
（指数） N/A 5.3
１５００ＧＭＴ １０月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI]
（年率、100万戸） 0.31 0.313
１１月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI]
（前月比、％） N/A 0.0
（前年比、％） N/A 2.5
ＥＵ基準（前月比、％） N/A 0.1
（前年比、％） N/A 2.9
（10月改定）
１０月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI]
２９日（火）
１０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI]
（業況感指数） N/A -0.18
（景況感指数） N/A 94.8
１２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１４００ＧＭＴ ９月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI]
（季調済前月比、％) N/A 0.0
（季調前前月比、％) N/A +0.2
（前年比、％) N/A -3.8
１５００ＧＭＴ １１月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI]
（指数） N/A 39.8
１５００ＧＭＴ ９月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI]
(前月比、％) N/A -0.1
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