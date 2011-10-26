＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間
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10月26日─11月2日
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発表時間 指標名 予想 前回
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２６日（水）
０６００ＧＭＴ ９月独輸入物価指数（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI]
（前月比、％） 0.5 -0.7
（前年比、％） 6.8 6.6
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１２３０ＧＭＴ ９月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI]
（前月比、％） -0.9 -0.1
（輸送機器除く／前月比、％） 0.4 -0.1
（航空機除く非国防資本財／前月比、％） 0.5 0.9
１４００ＧＭＴ ９月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI]
（年率、100万戸） 0.300 0.295
２７日（木）
０８００ＧＭＴ ９月ユーロ圏Ｍ３（ＥＣＢ）[EUM3=ECI]
（前年比、％） 2.9 2.8
０９００ＧＭＴ １０月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI]
（業況感指数） -0.20 -0.06
（景況感指数） 93.7 95.0
１２３０ＧＭＴ 第３・四半期米ＧＤＰ速報値（商務省）[USGDPR=ECI]
（前期比年率、％） 2.5 1.3
デフレーター 2.5 2.6
（Q2確報）
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
（10/22までの週、1000件） 400 403
１４００ＧＭＴ ９月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI]
（前月比、％） 0.1 -1.2
１０月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI]
（前月比、％） 0.1 0.1
（前年比、％） 2.6 2.6
ＥＵ基準（前月比、％） 0.0 0.2
（前年比、％） 2.8 2.9
（9月改定）
９月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI]
２８日（金）
０６４５ＧＭＴ ９月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI]
（前月比、％） 0.0 0.2
１２３０ＧＭＴ ９月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI]
（個人所得／前月比、％） 0.3 -0.1
（個人消費支出／前月比、％） 0.6 0.2
（ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.2
（コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.1 0.1
１２３０ＧＭＴ 第３・四半期米雇用コスト指数（労働省）[USEMPC=ECI]
（前期比、％） 0.6 0.7
１３５５ＧＭＴ １０月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値[USMSN=ECI]
（指数） 58.0 57.5
（10月速報）
３１日（月）
１０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI]
（前年比、％） N/A 3.0
１０００ＧＭＴ ９月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI]
（％） N/A 10.0
１３４５ＧＭＴ １０月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI]
（指数） 59.2 60.4
３１日―２日
０７００ＧＭＴ ９月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI]
（前月比、％） 1.0 -2.9
（前年比、％） N/A 2.2
１１月１日（火）
０１００ＧＭＴ １０月中国ＰＭＩ（物流購買連合会）[CNPMIB=ECI] N/A 51.2
０９３０ＧＭＴ 第３・四半期英ＧＤＰ速報値（国立統計局）[GBGDP=ECI]
（前期比、％） N/A 0.1
（前年比、％） N/A 0.6
（Q2確報）
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１４００ＧＭＴ ９月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI]
（前月比、％） 0.3 1.4
１４００ＧＭＴ １０月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI]
（指数） 52.2 51.6
１０月米自動車販売台数
２日（水）
０８５５ＧＭＴ １０月独雇用統計（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI]
（失業者数増減・季調済／1000人） N/A -26
（失業者数・季調前／100万人） N/A 2.796
（失業率・季調済／％） N/A 6.9
０８５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI]
（指数） N/A 47.3
（10月速報）
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１１３０ＧＭＴ １０月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI]
（1000人） N/A 115.73
１２１５ＧＭＴ １０月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI]
（増減、1000人） N/A 91
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