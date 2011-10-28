＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間
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10月28日─11月4日
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発表時間 指標名 予想 前回
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２８日（金）
０６４５ＧＭＴ ９月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI]
（前月比、％） 0.0 0.2
１２３０ＧＭＴ ９月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI]
（個人所得／前月比、％） 0.3 -0.1
（個人消費支出／前月比、％） 0.6 0.2
（ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.2
（コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.1 0.1
１２３０ＧＭＴ 第３・四半期米雇用コスト指数（労働省）[USEMPC=ECI]
（前期比、％） 0.6 0.7
１３５５ＧＭＴ １０月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値[USMSN=ECI]
（指数） 58.0 57.5
（10月速報）
３１日（月）
１０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI]
（前年比、％） N/A 3.0
１０００ＧＭＴ ９月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI]
（％） N/A 10.0
１３４５ＧＭＴ １０月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI]
（指数） 59.2 60.4
３１日―２日
０７００ＧＭＴ ９月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI]
（前月比、％） 1.0 -2.9
（前年比、％） N/A 2.2
１１月１日（火）
０１００ＧＭＴ １０月中国ＰＭＩ（物流購買連合会）[CNPMIB=ECI] N/A 51.2
０９３０ＧＭＴ 第３・四半期英ＧＤＰ速報値（国立統計局）[GBGDP=ECI]
（前期比、％） N/A 0.1
（前年比、％） N/A 0.6
（Q2確報）
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１４００ＧＭＴ ９月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI]
（前月比、％） 0.3 1.4
１４００ＧＭＴ １０月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI]
（指数） 52.2 51.6
１０月米自動車販売台数
２日（水）
０８５５ＧＭＴ １０月独雇用統計（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI]
（失業者数増減・季調済／1000人） N/A -26
（失業者数・季調前／100万人） N/A 2.796
（失業率・季調済／％） N/A 6.9
０８５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI]
（指数） N/A 47.3
（10月速報）
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１１３０ＧＭＴ １０月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI]
（1000人） N/A 115.73
１２１５ＧＭＴ １０月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI]
（増減、1000人） N/A 91
３日（木）
００３０ＧＭＴ ９月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI]
（前月比、％） N/A 0.6
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
（10/29までの週、1000件） 443 402
１２３０ＧＭＴ 第３・四半期米労働生産性・単位労働コスト速報値
（労働省）[USLCTS=ECI]
（労働生産性／前期比、年率％） 2.4 -0.7
（単位労働コスト／前期比、年率％） 0.5 3.3
（Q2改定）
１４００ＧＭＴ ９月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI]
（前月比、％） 0.2 -0.2
１４００ＧＭＴ ９月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI]
（耐久財受注／前月比、％）N/A -0.8
（9月速報）
１４００ＧＭＴ １０月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI]
（総合指数・ＮＭＩ） 53.8 53.0
（景気指数） N/A 57.1
１０月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ）[USUBSM=ECI]
４日（金）
０８５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI]
（指数） N/A 47.2
（10月速報）
０８５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI]
（指数） N/A 47.2
（10月速報）
１０００ＧＭＴ ９月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI]
（前月比、％） N/A -0.1
（前年比、％） N/A 5.9
１１００ＧＭＴ ９月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI]
（前月比、％） N/A -1.4
１２３０ＧＭＴ １０月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI]
（非農業部門雇用者数増減、1000人） 95 103
（民間部門雇用者数増減、1000人） 120 137
（失業率、％） 9.1 9.1
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