〔ロイター調査〕大半の米プライマリーディーラー、米追加緩和を予想

[ニューヨーク 4日 ロイター] ロイターが4日、10月の米雇用統計後に米プラ

イマリーディーラー(米政府証券公認ディーラー)21社を対象に実施した調査によると、

大半は米連邦準備理事会(FRB)による追加緩和を予想している。

回答のあった19社中16社は、FRBが追加緩和を行うと予想している。そのうち

12社は、雇用水準やインフレ目標を設定するなど、FRBがコミュニケーション手法を

変更すると予想している。

追加の住宅ローン担保証券(MBS)の買い入れを実施するとの予想は19社中11社。

追加の国債買入れを行うとの回答は19社中6社だった。

次回12月の連邦公開市場委員会(FOMC)については、19社中17社はFRBが

追加策を講じることはない、と予想している。

一方、金利を「長期間」にわたり異例の低水準に据え置く、FOMC声明文言については、

18社中12社は、FRBが2013年半ば以降も維持するとの見方を示した。

ジェフェリーズ・&・Coのマネーマーケット・エコノミスト、トーマス・シモンズ氏は、

10月の雇用統計について「心強い数字だったが、経済の下振れリスクはかなり顕著で、F

RBは緩和の方に傾いている」との見方を示した。

調査結果は以下の通り。カッコ内は6月3日調査の結果。

金利を異例

の低水準に

コミュニ 来年 据え置くと

ケーション 12月に 景気後退に の文言を

追加緩和 国債 MBS 手法の 追加措置 陥る可能性 2013年半ば

実施するか 買い入れ 買い入れ 変更 講じるか (%) 以降も維持

---------------------------------------------------------------------------------------

BAML Yes Yes Yes Yes No 35 (40) Possibly

BMO Capital Yes -- Yes -- Yes 30 (-) Perhaps

Bank of NS Yes Yes Yes -- No 35 (40) Yes

Barclays No No 30 (25) Yes

BNP Yes Yes Yes Yes No 25 (-) Yes

Cantor Yes Possible Possible Possible No 20 (40) Yes

Citigroup Yes -- -- Yes No 25 (-) -

CSuisse Yes Yes Yes Yes No 25 (36) Yes

Daiwa Yes Possible Possible Yes No 20 (25) No

Deutsche No No 30 (35) No

Goldman N/A

HSBC Maybe -- Possible Possible No 40 (40) Yes

Jefferies Yes -- Yes Yes Yes 25 (40) Yes

JP Morgan Yes -- -- Yes No 30 (35) No

Mizuho Yes -- Yes -- No 25 (25) Yes

M Stanley N/A

Nomura Yes Yes Yes Yes No 30 (-) No

RBC Yes -- Yes Yes No 50 (35) Yes

RBS Yes -- Maybe Yes No 20 (-) Yes

Soc Gen Yes -- Yes Yes No 40 (30) Yes

UBS Yes Yes Yes Yes No <20 (40) Yes