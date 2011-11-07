インド株式市場＝休場、取引再開は8日

ＳＥＮＳＥＸ指数.BSESN 前営業日比 出来高概算
前営業日終値 17562.61 80.68高 2.14億株
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［７日 ロイター］ ７日のインド株式市場は祝日のため休場。
取引は８日に再開される。
.BSESN ＳＥＮＳＥＸ指数
<0#.BSESN> ＳＥＮＳＥＸ指数採用銘柄の値動き
<0#.INX.BO> ＳＥＮＳＥＸ指数の業種別指数
.AD.BO 市場サマリー
.AV.BO 出来高上位３０傑
.AM.BO 売買代金上位２０傑
.PG.BO 値上がり率上位
.PL.BO 値下がり率上位
.NG.BO 値上がり幅上位
.NL.BO 値下がり幅上位
.NSEI ＮＳＥ指数
<0#.NSEI> ＮＳＥ指数採用銘柄の値動き
INADR インドＡＤＲ
<IN/IPOMENU> インドＩＰＯ予定
INR=IN インドルピー
その他の関連データ・ニュース
<0#.INDEX> 世界の株価指数
[JP/FRX] アジア通貨動向
[.PSJ] 東南アジア株式市場
[.TWJ] 台湾株式市場
[.SEJ] ソウル株式市場
[.AUJ] シドニー株式市場
[.SSJ] 上海・深セン株式市場
[NNS/AS] アジア株式市場サマリー
[NNJ/NY] ＮＹ市場サマリー
[NNJ/EU] 欧州市場サマリー
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