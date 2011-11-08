＊中国指標の発表時間を変更して再送します。
＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間
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11月8日─15日
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発表時間 指標名 予想 前回
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８日（火）
０７００ＧＭＴ ９月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI]
（10億ユーロ） 12.5 13.8
０７４５ＧＭＴ ９月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI]
（10億ユーロ） -6.0 -4.967
０９３０ＧＭＴ ９月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI]
（前月比、％） 0.1 0.2
（前年比、％） -0.8 -1.0
０９３０ＧＭＴ ９月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI]
（前月比、％） 0.1 -0.3
（前年比、％） 1.9 1.5
１２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
９日（水）
０１３０ＧＭＴ １０月中国主要経済統計（国家統計局）[CNCPI=ECI]
ＣＰＩ（前年比、％） 5.5 6.1
ＰＰＩ（前年比、％） 5.7 6.5
０５３０ＧＭＴ
固定資産投資（年初来前年比、％） 24.7 24.9
小売売上高（前年比、％） 17.4 17.7
鉱工業生産（前年比、％） 13.4 13.8
０９３０ＧＭＴ ９月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI]
（10億ポンド） -8.00 -7.768
１２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１５００ＧＭＴ ９月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI]
（前月比、％） 0.5 0.4
１０日（木）
００３０ＧＭＴ １０月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI]
就業者数増減（前月比、万人） 1.00 2.04
失業率（％） 5.3 5.2
０６３０ＧＭＴ １０月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI]
（ＥＵ基準、前月比、％） 0.1 0.0
（ＥＵ基準、前年比、％） 2.4 2.4
０７００ＧＭＴ １０月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI]
（前月比、％） 0.0 0.0
（前年比、％） 2.5 2.5
ＥＵ基準（前月比、％） 0.0 0.0
（前年比、％） 2.8 2.8
（10月速報）
０７００ＧＭＴ １０月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI]
（前月比、％） N/A 0.3
（前年比、％） N/A 5.7
０７４５ＧＭＴ ９月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI]
（前月比、％） -0.7 0.5
１３３０ＧＭＴ １０月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI]
（輸入物価／前月比、％） 0.1 0.3
（輸出物価／前月比、％） 0.3 0.4
１３３０ＧＭＴ ９月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI]
（10億ドル） -46.0 -45.61
１３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
（11/5までの週、1000件） 400 397
１９００ＧＭＴ １０月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI]
（10億ドル） -105.00 -64.57
１０月中国貿易統計[CNTRD=ECI]
輸出（前年比、％） 16.5 17.1
輸入（前年比、％） 23.0 20.9
貿易収支（10億ドル） 24.9 14.5
１０─１５日
時間未定 １０月中国新規融資（中国人民銀行）
新規融資額（10億元） 500 470
新規融資伸び率（前年比、％） 15.6 15.9
Ｍ２伸び率（前年比、％） 13.0 13.0
１１日（金）
０９３０ＧＭＴ １０月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI]
投入（前月比、％） -0.1 1.7
（前年比、％） 14.6 17.5
産出（前月比、％） 0.2 0.3
（前年比、％） 5.9 6.3
１４５５ＧＭＴ １１月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI]
（指数） 61.5 60.9
（10月確報）
１４日（月）
０７４５ＧＭＴ ９月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI]
（10億ユーロ） N/A -2.9
１０００ＧＭＴ ９月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI]
（前月比、％） N/A 1.2
（前年比、％） N/A 5.3
１５日（火）
０６３０ＧＭＴ 第３・四半期仏ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ）[FRGDPP=ECI]
（前期比、％） N/A 0.0
（Q2）
０７００ＧＭＴ 第３・四半期独ＧＤＰ速報値（連邦統計庁）[DEGDF=ECI]
（前期比、％） 0.5 0.1
（前年比、％） 2.4 2.8
（Q2）
０９３０ＧＭＴ １０月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI]
ＣＰＩ（前月比、％） N/A 0.6
（前年比、％） N/A 5.2
ＲＰＩ（前月比、％） N/A 0.8
（前年比、％） N/A 5.6
ＲＰＩＸ（前月比、％） N/A 0.8
（前年比、％） N/A 5.7
１０００ＧＭＴ ９月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI]
（10億ユーロ） N/A -3.4
１０００ＧＭＴ 第３・四半期ユーロ圏ＧＤＰ速報値（統計局）[EUGDF=ECI]
（前月比、％） N/A 0.2
（前年比、％） N/A 1.6
（Q2
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