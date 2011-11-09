（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１５００ＧＭＴ ９月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI]
（前月比、％） 0.3 0.5
１６日（水）
０９３０ＧＭＴ １０月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI]
（ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） N/A 8.1
１０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI]
（前月比、％） N/A 0.8
（前年比、％） N/A 3.0
（９月改定）
１２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１３３０ＧＭＴ １０月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI]
（指数／前月比、％） 0.1 0.3
（指数／前年比、％) N/A 3.9
（コア指数／前月比、％) 0.2 0.1
（コア指数／前年比、％) N/A 2.0
１４００ＧＭＴ ９月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI]
１４１５ＧＭＴ １０月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI]
（指数／前月比、％） 0.3 0.2
１４１５ＧＭＴ １０月米設備稼働率（ＦＲＢ）[USCAPU=ECI]
（設備稼働率、％） 77.6 77.4
１５００ＧＭＴ １１月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI]
（指数） 18 18
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