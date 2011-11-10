＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間
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11月10日─17日
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発表時間 指標名 予想 前回
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１０日（木）
０７００ＧＭＴ １０月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI]
（前月比、％） 0.0 0.0
（前年比、％） 2.5 2.5
ＥＵ基準（前月比、％） 0.0 0.0
（前年比、％） 2.8 2.8
（10月速報）
０７００ＧＭＴ １０月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI]
（前月比、％） N/A 0.3
（前年比、％） N/A 5.7
０７４５ＧＭＴ ９月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI]
（前月比、％） -0.7 0.5
１３３０ＧＭＴ １０月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI]
（輸入物価／前月比、％） 0.1 0.3
（輸出物価／前月比、％） 0.3 0.4
１３３０ＧＭＴ ９月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI]
（10億ドル） -46.0 -45.61
１３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
（11/5までの週、1000件） 400 397
１９００ＧＭＴ １０月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI]
（10億ドル） -105.00 -64.57
１０─１５日
時間未定 １０月中国新規融資（中国人民銀行）
新規融資額（10億元） 500 470
新規融資伸び率（前年比、％） 15.6 15.9
Ｍ２伸び率（前年比、％） 13.0 13.0
１１日（金）
０９３０ＧＭＴ １０月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI]
投入（前月比、％） -0.1 1.7
（前年比、％） 14.6 17.5
産出（前月比、％） 0.2 0.3
（前年比、％） 5.9 6.3
１４５５ＧＭＴ １１月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI]
（指数） 61.5 60.9
（10月確報）
１４日（月）
０７４５ＧＭＴ ９月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI]
（10億ユーロ） N/A -2.9
１０００ＧＭＴ ９月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI]
（前月比、％） N/A 1.2
（前年比、％） N/A 5.3
１５日（火）
０６３０ＧＭＴ 第３・四半期仏ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ）[FRGDPP=ECI]
（前期比、％） N/A 0.0
（Q2）
０７００ＧＭＴ 第３・四半期独ＧＤＰ速報値（連邦統計庁）[DEGDF=ECI]
（前期比、％） 0.5 0.1
（前年比、％） 2.4 2.8
（Q2）
０９３０ＧＭＴ １０月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI]
ＣＰＩ（前月比、％） N/A 0.6
（前年比、％） N/A 5.2
ＲＰＩ（前月比、％） N/A 0.8
（前年比、％） N/A 5.6
ＲＰＩＸ（前月比、％） N/A 0.8
（前年比、％） N/A 5.7
１０００ＧＭＴ ９月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI]
（10億ユーロ） N/A -3.4
１０００ＧＭＴ 第３・四半期ユーロ圏ＧＤＰ速報値（統計局）[EUGDF=ECI]
（前月比、％） N/A 0.2
（前年比、％） N/A 1.6
（Q2）
１０００ＧＭＴ １１月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI]
（景気期待指数） N/A -48.3
（現況指数） N/A 38.4
１２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１３３０ＧＭＴ １１月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI]
（指数） -2.60 -8.48
１３３０ＧＭＴ １０月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI]
（指数／前月比、％） -0.1 0.8
（コア指数／前月比、％） 0.2 0.2
１３３０ＧＭＴ １０月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI]
（前月比、％） 0.2 1.1
（自動車除く／前月比、％）0.2 0.6
１３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１５００ＧＭＴ ９月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI]
（前月比、％） 0.3 0.5
１６日（水）
０９３０ＧＭＴ １０月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI]
（ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） N/A 8.1
１０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI]
（前月比、％） N/A 0.8
（前年比、％） N/A 3.0
（9月改定）
１２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１３３０ＧＭＴ １０月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI]
（指数／前月比、％） 0.1 0.3
（指数／前年比、％) N/A 3.9
（コア指数／前月比、％) 0.2 0.1
（コア指数／前年比、％) N/A 2.0
１４００ＧＭＴ ９月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI]
１４１５ＧＭＴ １０月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI]
（指数／前月比、％） 0.3 0.2
１４１５ＧＭＴ １０月米設備稼働率（ＦＲＢ）[USCAPU=ECI]
（設備稼働率、％） 77.6 77.4
１５００ＧＭＴ １１月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI]
（指数） 18 18
１７日（木）
０９３０ＧＭＴ １０月英小売
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