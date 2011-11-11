10月の英生産者物価、産出指数は前年比＋5.7％・投入指数＋14.1％＝統計局

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［ロンドン １１日 ロイター］ 英国立統計局（ＯＮＳ）が１１日発表した１０月の
生産者物価統計は以下の通り。
生産者物価 10月 9月 9月速報値
＜産出指数（季節調整前）＞
前月比（％） UNCH 0.3 (0.3)
前年比（％） 5.7 * 6.3 (6.3)
＜投入指数―素材・燃料（季節調整前）＞
前月比（％） -0.8 1.8 (1.7)
前年比（％） 14.1 ** 17.7 (17.5)
予想コンセンサス（％） 前月比 前年比
産出指数（季節調整前） 0.2 5.9
投入指数（季節調整前） -0.1 14.6
＊ ２０１１年５月以来の低い伸び
＊＊ ２０１０年１２月以来の低い伸び
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