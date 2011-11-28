〔情報ＢＯＸ〕欧州へのエクスポージャーが大きい世界の主要企業

［ニューヨーク ２５日 ロイター］ 欧州債務危機の深刻化に伴い、世界各地では、
欧州へのエクスポージャーが高い企業への打撃が広がっている。地域別売上高を発表する
企業のうち、欧州が総売上高の２０％以上を占める世界の主要企業の上位２０社は以下の
通り。
社名 国籍 売上高の欧州比率 時価総額
（％） （億ドル）
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Apple (AAPL.O) USA 26 349.93
Johnson & Johnson (JNJ.N) USA 25 171.77
HSBC Holdings (HSBA.L) UK 33 132.78
Vodafone Group (VOD.L) UK 75 132.24
Philip Morris Intl (PM.N) USA 32 125.08
Royal Dutch Shell (RDSa.AS) Netherlands 37 121.21
Total (TOTF.PA) France 69 114.04
Roche Holding ROG.VX Switzerland 32 105.02
Merck (MRK.N) USA 29 103.05
Cisco Systems (CSCO.O) USA 56 96.14
McDonald's (MCD.N) USA 42 94.80
Schlumberger (SLB.N) USA 25 92.54
Royal Dutch Shell (RDSb.L) UK 37 91.36
British Am Tobacco (BATS.L) UK 34 87.74
Sanofi (SASY.PA) France 38 87.28
Siemens (SIEGn.DE) Germany 69 85.94
Telefonica (TEF.MC) Spain 41 81.67
ENI (ENI.MI) Italy 100 81.08
Statoil (STL.OL) Norway 100 78.02
LVMH (LVMH.PA) France 34 74.51
情報源：スコット・バーバー／トムソン・ロイター
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