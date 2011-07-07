＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間
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7月7─14日
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発表時間 指標名 予想 前回
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７日（木）
０６４５ＧＭＴ ５月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI]
（10億ユーロ） N/A -7.1
０８３０ＧＭＴ ５月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI]
（前月比、％） 1.1 -1.7
（前年比、％） -0.5 -1.2
０８３０ＧＭＴ ５月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI]
（前月比、％） 1.0 -1.5
（前年比、％） 2.1 1.3
１０００ＧＭＴ ５月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI]
（前月比、％） 0.6 -0.6
１２１５ＧＭＴ ６月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI]
（増減、1000人） 68 38
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
（7/2までの週、1000件） 420 428
６月食料価格指数（ＦＡＯ）
８日（金）
０６００ＧＭＴ ５月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI]
（億ユーロ） 120 120
０８３０ＧＭＴ ６月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI]
投入（前月比、％） 0.0 -2.0
（前年比、％） 16.2 15.7
産出（前月比、％） 0.1 0.2
（前年比、％） 5.6 5.3
１２３０ＧＭＴ ６月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI]
（非農業部門雇用者数増減、1000人） 90 54
（民間部門雇用者数増減、1000人） 110 83
（失業率、％） 9.1 9.1
１４００ＧＭＴ ５月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI]
（前月比、％） 0.7 0.8
１９００ＧＭＴ ５月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI]
（前月比増、10億ドル） 4.00 6.25
１０日（日）
６月中国貿易統計[CNTRD=ECI]
輸出（前年比、％） 18.7 19.4
輸入（前年比、％） 25.0 28.4
貿易収支（10億ドル） 16.3 13.1
１１日（月）
０６４５ＧＭＴ ５月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI]
（前月比、％） N/A -0.3
１２日（火）
０５３０ＧＭＴ ６月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI]
（ＥＵ基準、前月比、％） N/A 0.1
（ＥＵ基準、前年比、％） N/A 2.2
０６００ＧＭＴ ６月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI]
（前月比、％） N/A 0.1
（前年比、％） N/A 2.3
ＥＵ基準（前月比、％） N/A 0.0
（前年比、％） N/A 2.4
（6月速報）
０６４５ＧＭＴ ５月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI]
（10億ユーロ） N/A -4.8
０８３０ＧＭＴ ６月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI]
ＣＰＩ（前月比、％） N/A 0.2
（前年比、％） N/A 4.5
ＲＰＩ（前月比、％） N/A 0.3
（前年比、％） N/A 5.2
ＲＰＩＸ（前月比、％） N/A 0.3
（前年比、％） N/A 5.3
０８３０ＧＭＴ ５月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI]
（10億ポンド） N/A -7.389
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２３０ＧＭＴ ５月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI]
（10億ドル） -44.0 -43.7
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１３日（水）
０８３０ＧＭＴ ６月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI]
（ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） N/A 7.7
０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI]
（前月比、％） N/A 0.2
（前年比、％） N/A 5.2
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１２３０ＧＭＴ ６月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI]
（輸入物価／前月比、％） -0.5 0.2
（輸出物価／前月比、％） N/A 0.2
１８００ＧＭＴ ６月米財政収支（財務省）[USGDEF=ECI]
（10億ドル） N/A -57.64
１４日（木）
０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI]
（前月比、％） N/A 0.0（5月確報）
（前年比、％） N/A 2.7（6月速報）
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
１２３０ＧＭＴ ６月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI]
（指数／前月比、％） -0.1 0.2
（コア指数／前月比、％） 0.2 0.2
１２３０ＧＭＴ ６月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI]
（前月比、％） 0.3 -0.2
（自動車除く／前月比、％）0.2 0.3
１４００ＧＭＴ ５月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI]
（前月比、％） 0.7 0.8
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