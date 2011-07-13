＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間
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7月13─20日
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発表時間 指標名 予想 前回
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１３日（水）
０６００ＧＭＴ ６月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI]
（前月比、％） -0.4 0.0
（前年比、％） 8.7 8.9
０８３０ＧＭＴ ６月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI]
（ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） 7.7 7.7
０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI]
（前月比、％） 0.5 0.2
（前年比、％） 4.8 5.2
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１２３０ＧＭＴ ６月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI]
（輸出物価／前月比、％） 0.2 0.2
（輸入物価／前月比、％） -0.6 0.2
１８００ＧＭＴ ６月米財政収支（財務省）[USGDEF=ECI]
（10億ドル） -65.00 -57.64
１４日（木）
０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI]
（前月比、％） 0.0 0.0（5月確報）
（前年比、％） 2.7 2.7（6月速報）
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
１２３０ＧＭＴ ６月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI]
（指数／前月比、％） -0.2 0.2
（コア指数／前月比、％） 0.2 0.2
１２３０ＧＭＴ ６月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI]
（前月比、％） -0.1 -0.2
（自動車除く／前月比、％）0.1 0.3
１４００ＧＭＴ ５月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI]
（前月比、％） 0.8 0.8
１５日（金）
０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI]
（10億ユーロ） N/A -4.1
１２３０ＧＭＴ ６月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI]
（ＣＰＩ／前月比、％） -0.1 0.2
（ＣＰＩ／前年比、％) 3.6 3.6
（コア指数／前月比、％) 0.2 0.3
（コア指数／前年比、％) 1.6 1.5
１２３０ＧＭＴ ６月米実質所得（労働省）[USEARN=ECI]
１２３０ＧＭＴ ７月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI]
（指数） 4.50 -7.79
１３１５ＧＭＴ ６月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI]
（指数／前月比、％） 0.3 0.1
（設備稼働率、％） 76.9 76.7
１３５５ＧＭＴ ７月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値[USMSN=ECI]
（指数） 72.5 71.5
（6月確報）
１８日（月）
１３００ＧＭＴ ５月対米証券投資（財務省） [USNCIO=ECI]
１４００ＧＭＴ ７月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI]
（指数） 14 13
１９日（火）
０９００ＧＭＴ ７月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI]
（景気期待指数） N/A -9.0
（現況指数） N/A 87.6
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２３０ＧＭＴ ６月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI]
（着工件数／年率、万戸） 57.5 56.0
（許可件数／年率、万戸） 60.0 60.9
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
２２００ＧＭＴ ６月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI]
（レシオ） 1.00 1.00
２０日（水）
０６００ＧＭＴ ６月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI]
（前月比、％） N/A 0.0
（前年比、％） N/A 6.1
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１４００ＧＭＴ ６月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI]
（年率、100万戸） 4.95 4.81
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