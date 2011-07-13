6月英失業者数は前月比＋2.45万人　予想上回る、09年5月以来の大幅増＝国立統計局

［ロンドン １３日 ロイター］ 英国立統計局（ＯＮＳ）が発表した６月の失業者数
（失業保険申請件数）は前月比２万４５００人増加し、２００９年５月以来の大幅増とな
った。増加幅は市場予想の１万５０００人を大きく上回った。失業率は４．７％だった。
３─５月の国際労働機関（ＩＬＯ）方式の失業者数は２万６０００人減少した。失業率
は７．７％で予想通りだった。
（単位：特記以外は％。カッコ内は速報値）
6月 5月 5月速報値
失業者数（前月比増減・人） +24,500* +22,500 (+19,600)
失業率 4.7 4.7 (4.6)
失業者数（百万人） 1.5201** 1.4956 (1.4927)
ＩＬＯ方式 3─5月 12─2月 10年3─5月
失業者数（百万人） 2.452 2.478 2.475
失業率 7.7 7.8 7.9
失業者数増減（千人） -26,000 n/a n/a
3─5月 2─4月
平均所得伸び率（前年比、％） 2.3 2.0
（含ボーナス）
市場予想：
６月失業者数 +15,000
３─５月失業率（ＩＬＯ方式） 7.7％
＊２００９年５月以来の大幅増加
＊＊２０１０年３月以降で最多
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