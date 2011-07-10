〔今週の主要材料〕海外市場

日本時間はＧＭＴプラス９時間
米東部冬時間はＧＭＴマイナス５時間
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【７月１１─１５日の海外経済指標】 予想 前回
１１日（月）
０６４５ＧＭＴ ５月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI]
（前月比、％） 0.5 -0.3
１２日（火）
０５３０ＧＭＴ ６月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI]
（ＥＵ基準、前月比、％） 0.1 0.1
（ＥＵ基準、前年比、％） 2.2 2.2
０６００ＧＭＴ ６月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI]
（前月比、％） 0.1 0.1
（前年比、％） 2.3 2.3
ＥＵ基準（前月比、％） 0.0 0.0
（前年比、％） 2.4 2.4
（6月速報）
０６４５ＧＭＴ ５月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI]
（10億ユーロ） N/A -4.8
０８３０ＧＭＴ ６月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI]
ＣＰＩ（前月比、％） 0.2 0.2
（前年比、％） 4.5 4.5
ＲＰＩ（前月比、％） 0.3 0.3
（前年比、％） 5.2 5.2
ＲＰＩＸ（前月比、％） 0.3 0.3
（前年比、％） 5.3 5.3
０８３０ＧＭＴ ５月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI]
（10億ポンド） -7.37 -7.389
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２３０ＧＭＴ ５月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI]
（10億ドル） -44.0 -43.7
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１３日（水）
０２００ＧＭＴ 第２・四半期中国ＧＤＰ（国家統計局）[CNGDP=ECI]
（前年比、％） 9.7 9.4
０６００ＧＭＴ ６月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI]
（前月比、％） -0.4 0.0
（前年比、％） 8.7 8.9
０８３０ＧＭＴ ６月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI]
（ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） 7.7 7.7
０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI]
（前月比、％） 0.5 0.2
（前年比、％） 4.8 5.2
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１２３０ＧＭＴ ６月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI]
（輸出物価／前月比、％） 0.2 0.2
（輸入物価／前月比、％） -0.6 0.2
１８００ＧＭＴ ６月米財政収支（財務省）[USGDEF=ECI]
（10億ドル） -68.00 -57.64
１４日（木）
０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI]
（前月比、％） 0.0 0.0（5月確報）
（前年比、％） 2.7 2.7（6月速報）
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
１２３０ＧＭＴ ６月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI]
（指数／前月比、％） -0.2 0.2
（コア指数／前月比、％） 0.2 0.2
１２３０ＧＭＴ ６月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI]
（前月比、％） 0.0 -0.2
（自動車除く／前月比、％）0.1 0.3
１４００ＧＭＴ ５月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI]
（前月比、％） 0.7 0.8
１５日（金）
０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI]
（10億ユーロ） N/A -4.1
１２３０ＧＭＴ ６月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI]
（ＣＰＩ／前月比、％） -0.1 0.2
（ＣＰＩ／前年比、％) 3.6 3.6
（コア指数／前月比、％) 0.2 0.3
（コア指数／前年比、％) 1.6 1.5
１２３０ＧＭＴ ６月米実質所得（労働省）[USEARN=ECI]
１２３０ＧＭＴ ７月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI]
（指数） 4.90 -7.79
１３１５ＧＭＴ ６月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI]
（指数／前月比、％） 0.3 0.1
（設備稼働率、％） 77.0 76.7
１３５５ＧＭＴ ７月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値[USMSN=ECI]
（指数） 72.5 71.5
（6月確報）
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【７月１１─１５日の海外行事予定】
１１日（月）
１５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件
１５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札
ユーロ圏財務相会合
１２日（火）
１８００ＧＭＴ ６月２１─２２日の米ＦＯＭＣ議事録発表
ＥＵ財務相理事会
インドネシア中銀金融政策会合
１３日（水）
１４００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が下院金融委員会で経済・金融政策
について証言
タイ中銀金融政策会合
１４日（木）
０８００ＧＭＴ ＥＣＢ月報
１４００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が上院銀行委員会で経済・金融政策
について証言
１５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件
１５００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件
１７００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札
韓国中銀金融政策決定会合
１５日（金）
タイは休場［三宝節］
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［東京 １１日 ロイター］
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