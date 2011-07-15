＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間
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7月14─22日
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発表時間 指標名 予想 前回
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１５日（金）
０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI]
（10億ユーロ） N/A -4.1
１２３０ＧＭＴ ６月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI]
（ＣＰＩ／前月比、％） -0.1 0.2
（ＣＰＩ／前年比、％) 3.6 3.6
（コア指数／前月比、％) 0.2 0.3
（コア指数／前年比、％) 1.6 1.5
１２３０ＧＭＴ ６月米実質所得（労働省）[USEARN=ECI]
１２３０ＧＭＴ ７月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI]
（指数） 4.50 -7.79
１３１５ＧＭＴ ６月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI]
（指数／前月比、％） 0.3 0.1
（設備稼働率、％） 76.9 76.7
１３５５ＧＭＴ ７月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値[USMSN=ECI]
（指数） 72.5 71.5
（6月確報）
１８日（月）
１３００ＧＭＴ ５月対米証券投資（財務省） [USNCIO=ECI]
１４００ＧＭＴ ７月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI]
（指数） 14 13
１９日（火）
０９００ＧＭＴ ７月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI]
（景気期待指数） -11.0 -9.0
（現況指数） N/A 87.6
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２３０ＧＭＴ ６月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI]
（着工件数／年率、万戸） 57.5 56.0
（許可件数／年率、万戸） 60.0 60.9
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
２２００ＧＭＴ ６月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI]
（レシオ） N/A 0.97
２０日（水）
０６００ＧＭＴ ６月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI]
（前月比、％） N/A 0.0
（前年比、％） N/A 6.1
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１４００ＧＭＴ ６月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI]
（年率、100万戸） 4.95 4.81
２１日（木）
０７５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI]
（指数） N/A 52.0
０７５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI]
（指数） N/A 53.7
０７５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI]
（指数） N/A 53.3
０８００ＧＭＴ ５月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI]
（季調前、10億ユーロ） N/A -6.5
０８３０ＧＭＴ ６月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI]
（前月比、％） N/A -1.4
（前年比、％） N/A 0.2
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
１４００ＧＭＴ ６月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI]
（指数／前月比、％） 0.2 0.8
１４００ＧＭＴ ５月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI]
(前月比、％) N/A 0.8
１４００ＧＭＴ ７月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI]
業況指数 4.3 -7.7
２２日（金）
０８００ＧＭＴ ７月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI]
（業況指数） 113.3 114.5
（現況指数） N/A 123.3
（期待指数） N/A 106.3
０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏鉱工業受注（統計局）[EUIOY=ECI]
（前月比、％） N/A 0.7
（前年比、％） N/A 8.6
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