インドネシア中銀、政策金利を6.75％に据え置き

［ジャカルタ １２日 ロイター］ インドネシア中央銀行は１２日、政策金利のＢＩ
レートを予想通り６．７５％に据え置いた。
据え置きは５カ月連続。
政策金利の推移は以下の通り。
発表日 政策金利（％）
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12-July-2011 6.75
09-June-2011 6.75
12-May-2011 6.75
12-April-2011 6.75
04-March-2011 6.75
04-Feb-2011 6.75
05-Jan-2011 6.50
03-Dec-2010 6.50
04-Nov-2010 6.50
05-Oct-2010 6.50
03-Sept-2010 6.50
04-Aug-2010 6.50
05-July-2010 6.50
03-June-2010 6.50
05-May-2010 6.50
06-April-2010 6.50
04-March-2010 6.50
04-Feb-2010 6.50
06-Jan-2010 6.50
03-Dec-2009 6.50
04-Nov-2009 6.50
05-Oct-2009 6.50
03-Sept-2009 6.50
05-Aug-2009 6.50
03-July-2009 6.75
03-June-2009 7.00
05-May-2009 7.25
03-April-2009 7.50
04-March-2009 7.75
04-Feb-2009 8.25
07-Jan-2009 8.75
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