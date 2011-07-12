6月の英ＣＰＩは前年比＋4.2％、伸びは予想を下回る＝統計局

［ロンドン １２日 ロイター］ 英国立統計局が発表した６月の消費者物価指数

（ＣＰＩ）は前月比０．１％低下、前年比４．２％上昇した。

前月比マイナスは２００３年６月以来。前年比の上昇率は３月以来の低い伸びとなっ

た。

市場予想は前月比０．２％上昇、前年比４．５％上昇だった。

6月 5月

ＣＰＩ（ＨＩＣＰ、ＥＵ基準消費者物価指数）

前月比（％） -0.1* 0.2

前年比（％） 4.2** 4.5

コアＣＰＩ（エネルギー、食品、アルコール、たばこを除く）

前月比（％） -0.2 0.0

前年比（％） 2.8*** 3.3

小売物価指数（ＲＰＩ）

前月比（％） UNCH 0.3

前年比（％） 5.0**** 5.2

実勢インフレ率（ＲＰＩＸ、住宅ローン金利分を除く）

前月比（％） UNCH 0.3

前年比（％） 5.0***** 5.3

コンセンサス予想（％）

前月比 前年比

ＣＰＩ 0.2 4.5

ＲＰＩ 0.3 5.2

ＲＰＩＸ 0.3 5.3

＊ ２００３年６月以来の前月比マイナス。

＊＊ ２０１１年３月以来の低い伸び。

＊＊＊ ２０１０年１１月以来の低い伸び。

＊＊＊＊ ２０１０年１２月以来の低い伸び。

＊＊＊＊＊ ２０１０年１２月以来の低い伸び。