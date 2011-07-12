5月の英貿易赤字は84.78億ポンド、赤字幅は昨年12月以来の大きさ＝統計局

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［ロンドン １２日 ロイター］ 英国立統計局が発表した５月の貿易収支は８４億
７８００万ポンドの赤字となった。赤字幅は４月の７６億４３００万ポンド（改定値）か
ら拡大し、２０１０年１２月以来の大きさを記録。エコノミスト予想の７３億７０００万
ポンドも上回った。
（単位：100万ポンド、カッコ内は前回発表分）
＜貿易収支＞
5月 4月 4月前回
貿易収支 -8.478 -7.643 (-7.389)
輸出 25.358 24.345 (24.644)
輸入 33.836 31.988 (32.033)
＜欧州連合（ＥＵ）外貿易収支＞
5月 4月 4月前回
貿易収支 -5.109 -4.508 (-4.339)
コンセンサス予想
貿易収支 ７３億７０００万ポンドの赤字
ＥＵ外貿易収支 ４３億ポンドの赤字
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