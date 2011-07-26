＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間
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7月26─8月2日
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発表時間 指標名 予想 前回
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２６日（火）
０６００ＧＭＴ ８月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI]
（指数） 5.6 5.7
０８３０ＧＭＴ 第２・四半期英ＧＤＰ速報値（国立統計局）[GBGDP=ECI]
（前期比、％） 0.2 0.5
（前年比、％） 0.8 1.6
（Q1確報）
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１３００ＧＭＴ ５月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数[USSHP=ECI]
（季調済前月比、％) 変わらず -0.1
（季調前前月比、％) N/A 0.7
（前年比、％) -4.5 -4.0
１４００ＧＭＴ ７月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI]
（指数） 56.0 58.5
１４００ＧＭＴ ６月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI]
（年率、100万戸） 0.32 0.319
２７日（水）
０１３０ＧＭＴ 第２・四半期豪ＣＰＩ（連邦統計局）[AUCPIQ=ECI]
（前期比、％） 0.7 1.6
（前年比、％） 3.4 3.3
トリム平均値（前期比、％）0.7 0.9
トリム平均値（前年比、％）2.5 2.3
０６００ＧＭＴ ６月独輸入物価指数（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI]
（前月比、％） 変わらず -0.6
（前年比、％） 7.1 8.1
０８００ＧＭＴ ６月ユーロ圏Ｍ３（ＥＣＢ）[EUM3=ECI]
（前年比、％） 2.3 2.4
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１２３０ＧＭＴ ６月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI]
（前月比、％） 0.3 2.1
（輸送機器除く／前月比、％） 0.5 0.7
（航空機除く非国防資本財／前月比、％） 0.8 1.6
７月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI]
（前月比、％） 0.3 0.1
（前年比、％） 2.3 2.3
ＥＵ基準（前月比、％） 0.3 変わらず
（前年比、％） 2.4 2.4
（6月改定）
６月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI]
２８―２日
０６００ＧＭＴ ６月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI]
（前月比、％） 1.6 -2.8
（前年比、％） -1.8 2.2
２８日（木）
０８００ＧＭＴ ７月独雇用統計（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI]
（失業者数増減・季調済／1000人） -13 -8
（失業率・季調済／％） 7.0 7.0
０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI]
（業況感指数） 0.85 0.92
（景況感指数） 104.0 105.1
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
（7/23までの週、1000件） 415 418
１４００ＧＭＴ ６月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI]
（前月比、％） -2.0 8.2
２９日（金）
０６４５ＧＭＴ ５月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI]
（前月比、％） 0.5 -0.8
０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHIX=ECI]
（前年比、％） 2.7 2.7
１２３０ＧＭＴ 第２・四半期米ＧＤＰ速報値（商務省）[USGDPR=ECI]
（前期比年率、％） 1.8 1.9
デフレーター 2.0 2.0
（Q1確報）
１２３０ＧＭＴ 第２・四半期米雇用コスト指数（労働省）[USEMPC=ECI]
（前期比、％） 0.5 0.6
１３４５ＧＭＴ ７月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI]
（指数） 60.0 61.1
１３５５ＧＭＴ ７月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値[USMSN=ECI]
（指数） 64.0 63.8
（7月速報）
８月
１日（月）
０７５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI]
（指数） N/A 50.4
（7月速報）
０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI]
（％） N/A 9.9
１４００ＧＭＴ ７月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI]
（指数） 55.5 55.3
１４００ＧＭＴ ６月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI]
（前月比、％） 変わらず -0.6
２日（火）
０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI]
（前月比、％） N/A -0.2
（前年比、％） N/A 6.2
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２３０ＧＭＴ ６月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI]
（個人所得／前月比、％） 0.2 0.3
（個人消費支出／前月比、％） 0.2 変わらず
（ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.2
（コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.2 0.3
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
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