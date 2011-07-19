再送:〔表〕海外主要経済指標予測

＊表の日付を変えて再送します。
＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間
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7月19─26日
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発表時間 指標名 予想 前回
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１９日（火）
０９００ＧＭＴ ７月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI]
（景気期待指数） -12.4 -9.0
（現況指数） 85.0 87.6
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２３０ＧＭＴ ６月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI]
（着工件数／年率、万戸） 57.5 56.0
（許可件数／年率、万戸） 60.0 60.9
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
２２００ＧＭＴ ６月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI]
（レシオ） N/A 0.97
２０日（水）
０６００ＧＭＴ ６月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI]
（前月比、％） 0.0 0.0
（前年比、％） 5.5 6.1
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１４００ＧＭＴ ６月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI]
（年率、100万戸） 4.90 4.81
２１日（木）
０７５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI]
（指数） 51.5 52.0
０７５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI]
（指数） 53.0 53.7
０７５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI]
（指数） 52.6 53.3
０８００ＧＭＴ ５月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI]
（季調前、10億ユーロ） N/A -6.5
０８３０ＧＭＴ ６月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI]
（前月比、％） 0.5 -1.4
（前年比、％） 0.3 0.2
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
（7/16までの週、1000件） 410 405
１４００ＧＭＴ ６月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI]
（指数／前月比、％） 0.2 0.8
１４００ＧＭＴ ５月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI]
(前月比、％) N/A 0.8
１４００ＧＭＴ ７月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI]
業況指数 2.0 -7.7
２２日（金）
０８００ＧＭＴ ７月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI]
（業況指数） 113.8 114.5
（現況指数） 122.5 123.3
（期待指数） 105.0 106.3
０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏鉱工業受注（統計局）[EUIOY=ECI]
（前月比、％） 0.6 0.7
（前年比、％） N/A 8.6
２５日（月）
１２３０ＧＭＴ ６月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI]
（指数） N/A -0.37
２６日（火）
０６００ＧＭＴ ８月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI]
（指数） N/A 5.7
０８３０ＧＭＴ 第２・四半期英ＧＤＰ速報値（国立統計局）[GBGDP=ECI]
（前期比、％） N/A 0.5
（前年比、％） N/A 1.6
（Q1確報）
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１３００ＧＭＴ ５月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数[USSHP=ECI]
（季調済前月比、％) N/A -0.1
（季調前前月比、％) N/A 0.7
（前年比、％) N/A -4.0
１４００ＧＭＴ ７月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI]
（指数） 58.0 58.5
１４００ＧＭＴ ６月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI]
（年率、100万戸） 0.32 0.319
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