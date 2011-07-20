〔今週の主要材料〕海外市場

日本時間はＧＭＴプラス９時間
米東部夏時間はＧＭＴマイナス４時間
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【７月２０─２２日の海外経済指標】 予想 前回
２０日（水）
０６００ＧＭＴ ６月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI]
（前月比、％） 0.0 0.0
（前年比、％） 5.5 6.1
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１４００ＧＭＴ ６月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI]
（年率、100万戸） 4.90 4.81
２１日（木）
０７５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI]
（指数） 51.5 52.0
０７５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI]
（指数） 53.0 53.7
０７５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI]
（指数） 52.6 53.3
０８００ＧＭＴ ５月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI]
（季調前、10億ユーロ） N/A -6.5
０８３０ＧＭＴ ６月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI]
（前月比、％） 0.5 -1.4
（前年比、％） 0.3 0.2
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
（7/16までの週、1000件） 410 405
１４００ＧＭＴ ６月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI]
（指数／前月比、％） 0.2 0.8
１４００ＧＭＴ ５月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI]
(前月比、％) N/A 0.8
１４００ＧＭＴ ７月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI]
業況指数 2.0 -7.7
２２日（金）
０８００ＧＭＴ ７月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI]
（業況指数） 113.8 114.5
（現況指数） 122.5 123.3
（期待指数） 105.0 106.3
０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏鉱工業受注（統計局）[EUIOY=ECI]
（前月比、％） 0.6 0.7
（前年比、％） N/A 8.6
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【７月２０─２２日の海外行事予定】
２０日（水）
０８３０ＧＭＴ ７月の英金融政策委員会の議事録
ブラジル中銀金融政策会合（最終日）
２１日（木）
１２３０ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が金融政策について
ロイターなど一部メディアとインタビュー
１４００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が上院銀行住宅都市委員会で
金融規制改革法（ドッド・フランク法）の実施に関して証言
１５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件
１５００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件
１５００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件
１７００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札
ＥＵ首脳会議
ＥＣＢ理事会（金利発表なし）
２２日（金）
ＥＵ財務相理事会
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［東京 ２０日 ロイター］
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