再送：〔表〕海外主要経済指標予測

７月中国ＰＭＩを加えて再送します。
＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
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7月29日─8月5日
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発表時間 指標名 予想 前回
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２９日（金）
０６００ＧＭＴ ６月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI]
（前月比、％） 1.6 -2.8
（前年比、％） N/A 2.2
０６４５ＧＭＴ ５月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI]
（前月比、％） 0.5 -0.8
０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHIX=ECI]
（前年比、％） 2.7 2.7
１２３０ＧＭＴ 第２・四半期米ＧＤＰ速報値（商務省）[USGDPR=ECI]
（前期比年率、％） 1.8 1.9
デフレーター 2.0 2.0
（Q1確報）
１２３０ＧＭＴ 第２・四半期米雇用コスト指数（労働省）[USEMPC=ECI]
（前期比、％） 0.5 0.6
１３４５ＧＭＴ ７月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI]
（指数） 60.0 61.1
１３５５ＧＭＴ ７月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値[USMSN=ECI]
（指数） 64.0 63.8
（7月速報）
８月
１日（月）
０１００ＧＭＴ ７月中国ＰＭＩ（物流購買連合会）[CNPMIB=ECI] 50.1 50.9
０７５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI]
（指数） N/A 50.4
（7月速報）
０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI]
（％） N/A 9.9
１４００ＧＭＴ ７月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI]
（指数） 55.5 55.3
１４００ＧＭＴ ６月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI]
（前月比、％） 変わらず -0.6
２日（火）
０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI]
（前月比、％） N/A -0.2
（前年比、％） N/A 6.2
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２３０ＧＭＴ ６月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI]
（個人所得／前月比、％） 0.2 0.3
（個人消費支出／前月比、％） 0.2 変わらず
（ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.2
（コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.2 0.3
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
７月米自動車販売台数
３日（水）
００３０ＧＭＴ ６月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI]
（前月比、％） N/A -0.6
００３０ＧＭＴ ６月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI]
（10億豪ドル） N/A 2.3
０７５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI]
（指数） N/A 50.8
（7月速報）
０７５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI]
（指数） N/A 51.4
（7月速報）
０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI]
（前月比、％） N/A -1.1
（前年比、％） N/A -1.9
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１１３０ＧＭＴ ７月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI]
（1000人） N/A 41.432
１２１５ＧＭＴ ７月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI]
（増減、1000人） N/A 157
１４００ＧＭＴ ７月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI]
（総合指数・ＮＭＩ） 53.7 53.3
（景気指数） N/A 53.4
１４００ＧＭＴ ６月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI]
（前月比、％） 0.6 0.8
４日（木）
１０００ＧＭＴ ６月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI]
（前月比、％） -1.0 1.8
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
（7/30までの週、1000件） N/A N/A
５日（金）
０６４５ＧＭＴ ６月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI]
（10億ユーロ） N/A -7.4
０８３０ＧＭＴ ７月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI]
投入（前月比、％） N/A 0.4
（前年比、％） N/A 17.0
産出（前月比、％） N/A 0.1
（前年比、％） N/A 5.7
１０００ＧＭＴ ６月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI]
（前月比、％） N/A 1.2
１２３０ＧＭＴ ７月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI]
（非農業部門雇用者数増減、1000人） 85 18
（民間部門雇用者数増減、1000人） 95 57
（失業率、％） 9.2 9.2
１９００ＧＭＴ ６月米消費者信用残高（ＦＲＢ）[USCRED=ECI]
（前月比増、10億ドル） N/A 5.08
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