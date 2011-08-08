＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間
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8月8日─15日
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発表時間 指標名 予想 前回
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８日（月）
なし
９日（火）
０２００ＧＭＴ ７月中国主要経済統計（国家統計局）[CNCPI=ECI]
ＣＰＩ（前年比、％） 6.3 6.4
ＰＰＩ（前年比、％） 7.3 7.1
固定資産投資（年初来前年比、％） 25.5 25.6
小売売上高（前年比、％） 17.6 17.7
鉱工業生産（前年比、％） 14.6 15.1
０６００ＧＭＴ ６月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI]
（億ユーロ） 130 128
０８３０ＧＭＴ ６月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI]
（前月比、％） 0.4 0.9
（前年比、％） 0.2 -0.8
０８３０ＧＭＴ ６月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI]
（前月比、％） 0.2 1.8
（前年比、％） 2.9 2.8
０８３０ＧＭＴ ６月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI]
（10億ポンド） -8.1 -8.478
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２３０ＧＭＴ 第２・四半期米労働生産性・単位労働コスト速報値
（労働省）[USLCTS=ECI]
（労働生産性／前期比、年率％） -0.8 1.8
（単位労働コスト／前期比、年率％） 2.3 0.7
（Q1改定）
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１０日（水）
時間未定 ７月中国貿易統計（税関当局）[CNTRD=ECI]
輸出（前年比、％） 17.4 17.9
輸入（前年比、％） 22.3 19.3
貿易収支（10億ドル） 27.5 22.27
０６００ＧＭＴ ７月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI]
（前月比、％） 0.4 0.4
（前年比、％） 2.4 2.4
ＥＵ基準（前月比、％） 0.5 0.5
（前年比、％） 2.6 2.6
（7月速報）
０６４５ＧＭＴ ６月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI]
（10億ユーロ） N/A -5.5
０６４５ＧＭＴ ６月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI]
（前月比、％） -0.6 2.0
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１４００ＧＭＴ ６月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI]
（前月比、％） 1.0 1.8
１８００ＧＭＴ ７月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI]
（10億ドル） -136.2 -43.08
１１日（木）
０１３０ＧＭＴ ７月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI]
就業者数増減（前月比、万人） 1.0 2.34
失業率（％） 4.9 4.9
０６００ＧＭＴ ７月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI]
（前月比、％） N/A -0.6
（前年比、％） N/A 8.5
１２３０ＧＭＴ ６月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI]
（10億ドル） -48.0 -50.2
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
（8/6までの週、1000件） 400 400
１２日（金）
０５３０ＧＭＴ 第２・四半期仏ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ）[FRGDPP=ECI]
（前期比、％） 0.3 0.9
０５３０ＧＭＴ ７月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI]
（ＥＵ基準、前月比、％） -0.3 0.1
（ＥＵ基準、前年比、％） 2.3 2.3
０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI]
（前月比、％） 0.0 0.1
（前年比、％） 4.4 4.0
１２３０ＧＭＴ ７月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI]
（前月比、％） 0.5 0.1
（自動車除く／前月比、％）0.2 0.0
１３５５ＧＭＴ ８月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値[USMSN=ECI]
（指数） 63.0 63.7
（7月確報）
１４００ＧＭＴ ６月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI]
（前月比、％） 0.5 1.0
１５日（月）
１２３０ＧＭＴ ８月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI]
（指数） 0.80 -3.76
１３００ＧＭＴ ６月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI]
１４００ＧＭＴ ８月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI]
（指数） N/A 15
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