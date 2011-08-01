〔情報ＢＯＸ〕2011年第2四半期のメーカー別携帯電話・スマートフォン販売台数

［ヘルシンキ ２９日 ロイター］ 以下、携帯電話メーカー各社が業績発表で
明らかにした２０１１年第２・四半期の携帯電話、および、スマートフォンの販売台数。
＜携帯電話＞
（単位：１００万台）
Q2／2011 市場予想 Q1／11 Q2／10 前年比％
Nokia NOK1V.HE 88.5 95.5 108.5 111.1 -20
Samsung Electronics 74** 73.7 70.0 63.8 +16
LG Electronics(066570.KS) 24.8 26.8 24.5 30.6 -19
Apple (AAPL.O) 20.3 16.9 18.7 8.4 +142
RIM RIM.TO * 13.2 n/a 14.9 11.2 +18
HTC (2498.TW) 12.1 11.4 9.7 5.4 +124
Motorola Mobility (MMI.N) 10.6 9.7 9.3 8.3 +28
Sony Ericsson (6758.T) 7.6 8.9 8.1 11.0 -31
＜スマートフォン＞
（単位：１００万台）
Q2／2011 Q2／10 前年比％
Apple (AAPL.O) 20.3 8.4 +142
Samsung Electronics ** 19.2 3.1 +519
Nokia NOK1V.HE 16.7 23.8 -30
RIM RIM.TO * 13.2 11.2 +18
HTC (2498.TW) 12.1 5.4 +124
＊ ＲＩＭは３─５月期
＊＊ ストラテジー・アナリティックの推計値。サムスン電子はスマートフォンの販売
台数を公表しなかった。
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