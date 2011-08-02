＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間
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8月2日─9日
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発表時間 指標名 予想 前回
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２日（火）
０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI]
（前月比、％） 0.1 -0.2
（前年比、％） 5.9 6.2
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２３０ＧＭＴ ６月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI]
（個人所得／前月比、％） 0.2 0.3
（個人消費支出／前月比、％） 0.2 変わらず
（ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.2
（コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.2 0.3
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
７月米自動車販売台数
３日（水）
００３０ＧＭＴ ６月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI]
（前月比、％） 0.3 -0.6
００３０ＧＭＴ ６月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI]
（10億豪ドル） 2.2 2.3
０７５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI]
（指数） 50.8 50.8
（7月速報）
０７５８ＧＭＴ ７月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI]
（指数） 51.4 51.4
（7月速報）
０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI]
（前月比、％） 0.5 -1.1
（前年比、％） -1.0 -1.9
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１１３０ＧＭＴ ７月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI]
（1000人） N/A 41.432
１２１５ＧＭＴ ７月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI]
（増減、1000人） 100 157
１４００ＧＭＴ ７月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI]
（総合指数・ＮＭＩ） 53.6 53.3
（景気指数） 53.5 53.4
１４００ＧＭＴ ６月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI]
（前月比、％） -0.7 0.8
４日（木）
１０００ＧＭＴ ６月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI]
（前月比、％） -0.5 1.8
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
（7/30までの週、1000件） 405 398
５日（金）
０６４５ＧＭＴ ６月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI]
（10億ユーロ） N/A -7.4
０８３０ＧＭＴ ７月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI]
投入（前月比、％） 0.7 0.4
（前年比、％） 18.8 17.0
産出（前月比、％） 0.2 0.1
（前年比、％） 5.8 5.7
１０００ＧＭＴ ６月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI]
（前月比、％） 0.1 1.2
１２３０ＧＭＴ ７月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI]
（非農業部門雇用者数増減、1000人） 85 18
（民間部門雇用者数増減、1000人） 115 57
（失業率、％） 9.2 9.2
１９００ＧＭＴ ６月米消費者信用残高（ＦＲＢ）[USCRED=ECI]
（前月比増、10億ドル） 5.0 5.08
８日（月）
なし
９日（火）
０２００ＧＭＴ ７月中国主要経済統計（国家統計局）[CNCPI=ECI]
ＣＰＩ（前年比、％） N/A 6.4
ＰＰＩ（前年比、％） N/A 7.1
固定資産投資（年初来前年比、％） N/A 25.6
小売売上高（前年比、％） N/A 17.7
鉱工業生産（前年比、％） N/A 15.1
０６００ＧＭＴ ６月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI]
（億ユーロ） N/A 128
０８３０ＧＭＴ ６月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI]
（前月比、％） N/A 0.9
（前年比、％） N/A -0.8
０８３０ＧＭＴ ６月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI]
（前月比、％） N/A 1.8
（前年比、％） N/A 2.8
０８３０ＧＭＴ ６月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI]
（10億ポンド） N/A -8.478
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２３０ＧＭＴ 第２・四半期米労働生産性・単位労働コスト速報値
（労働省）[USLCTS=ECI]
（労働生産性／前期比、年率％） -0.3 1.8
（単位労働コスト／前期比、年率％） 1.8 0.7
（Q1改定）
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
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