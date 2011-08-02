中国・香港株式市場・前場＝反落、世界経済減速懸念で

上海総合指数.SSEC 前営業日比 売買代金概算
前場終値 2660.204 43.579安 429.7億元（上海Ａ株）
寄り付き 2689.971 13.812安
前営業日終値 2703.783 2.054高 658.1億元（上海Ａ株）
ハンセン指数.HSI
前場終値 22506.07 157.30安 311.9億香港ドル
寄り付き 22532.77 130.60安
前営業日終値 22663.37 223.12高 630.4億香港ドル
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［香港 ２日 ロイター］ ２日の中国・香港株式市場は、反落して前場を終えた。弱
い米製造業景気指数が示唆した世界経済減速感が業績懸念となり、相場を圧迫した。
上海総合指数.SSEC前場終値は４３．５７９ポイント（１．６１％）安の
２６６０．２０４。
香港のハンセン指数.HSIは１５７．３０ポイント（０．６９％）安の２万
２５０６．０７、ハンセン中国企業株指数（Ｈ株指数）.HSCEは２２７．４４ポイント
（１．８１％）安の１万２３１２．９６で前場を終えた。
香港市場では、中国工商銀行（ＩＣＢＣ）(1398.HK)など本土銀行が下げを主導した。
ＩＣＢＣは、ゴールドマン・サックスが顧客のポジションをヘッジするため、最大４億
７８７０万ドル相当のＩＣＢＣ株を売却したことが弱材料。
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