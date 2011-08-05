＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間
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8月5日─12日
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発表時間 指標名 予想 前回
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５日（金）
０６４５ＧＭＴ ６月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI]
（10億ユーロ） N/A -7.4
０８３０ＧＭＴ ７月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI]
投入（前月比、％） 0.7 0.4
（前年比、％） 18.8 17.0
産出（前月比、％） 0.2 0.1
（前年比、％） 5.8 5.7
１０００ＧＭＴ ６月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI]
（前月比、％） 0.1 1.2
１２３０ＧＭＴ ７月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI]
（非農業部門雇用者数増減、1000人） 85 18
（民間部門雇用者数増減、1000人） 115 57
（失業率、％） 9.2 9.2
１９００ＧＭＴ ６月米消費者信用残高（ＦＲＢ）[USCRED=ECI]
（前月比増、10億ドル） 5.0 5.08
９日（火）
０２００ＧＭＴ ７月中国主要経済統計（国家統計局）[CNCPI=ECI]
ＣＰＩ（前年比、％） 6.3 6.4
ＰＰＩ（前年比、％） 7.3 7.1
固定資産投資（年初来前年比、％） 25.5 25.6
小売売上高（前年比、％） 17.6 17.7
鉱工業生産（前年比、％） 14.6 15.1
０６００ＧＭＴ ６月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI]
（億ユーロ） N/A 128
０８３０ＧＭＴ ６月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI]
（前月比、％） N/A 0.9
（前年比、％） N/A -0.8
０８３０ＧＭＴ ６月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI]
（前月比、％） N/A 1.8
（前年比、％） N/A 2.8
０８３０ＧＭＴ ６月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI]
（10億ポンド） N/A -8.478
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２３０ＧＭＴ 第２・四半期米労働生産性・単位労働コスト速報値
（労働省）[USLCTS=ECI]
（労働生産性／前期比、年率％） -0.3 1.8
（単位労働コスト／前期比、年率％） 1.8 0.7
（Q1改定）
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１０日（水）
時間未定 ７月中国貿易統計（税関当局）[CNTRD=ECI]
輸出（前年比、％） 17.4 17.9
輸入（前年比、％） 22.3 19.3
貿易収支（10億ドル） 27.5 22.27
０６００ＧＭＴ ７月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI]
（前月比、％） 0.4 0.4
（前年比、％） 2.4 2.4
ＥＵ基準（前月比、％） N/A 0.5
（前年比、％） N/A 2.6
（7月速報）
０６４５ＧＭＴ ６月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI]
（10億ユーロ） N/A -5.5
０６４５ＧＭＴ ６月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI]
（前月比、％） N/A 2.0
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１４００ＧＭＴ ６月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI]
（前月比、％） N/A 1.8
１８００ＧＭＴ ７月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI]
（10億ドル） N/A -43.08
１１日（木）
０１３０ＧＭＴ ７月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI]
就業者数増減（前月比、万人） N/A 2.34
失業率（％） N/A 4.9
１２３０ＧＭＴ ６月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI]
（10億ドル） -47.6 -50.2
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
（8/6までの週、1000件） N/A 400
１２日（金）
０５３０ＧＭＴ 第２・四半期仏ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ）[FRGDPP=ECI]
（前期比、％） N/A 0.9
０５３０ＧＭＴ ７月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI]
（ＥＵ基準、前月比、％） N/A 0.1
（ＥＵ基準、前年比、％） N/A 2.3
０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI]
（前月比、％） N/A 0.1
（前年比、％） N/A 4.0
１２３０ＧＭＴ ７月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI]
（前月比、％） 0.4 0.1
（自動車除く／前月比、％）0.2 0.0
１３５５ＧＭＴ ８月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値[USMSN=ECI]
（指数） N/A 63.7
（7月確報）
１４００ＧＭＴ ６月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI]
（前月比、％） 0.6 1.0
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