〔今週の主要材料〕海外市場

日本時間はＧＭＴプラス９時間
米東部夏時間はＧＭＴマイナス４時間
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８月１５─１９日の海外経済指標】 予想 前回
１５日（月）
１２３０ＧＭＴ ８月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI]
（指数） 0.00 -3.76
１３００ＧＭＴ ６月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI]
１４００ＧＭＴ ８月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI]
（指数） 15 15
１６日（火）
０６００ＧＭＴ 第２・四半期独ＧＤＰ速報値（連邦統計庁）[DEGDF=ECI]
（前期比、％） 0.5 1.5
（前年比、％） 3.2 5.2
０８３０ＧＭＴ ７月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI]
ＣＰＩ（前月比、％） -0.1 -0.1
（前年比、％） 4.3 4.2
ＲＰＩ（前月比、％） -0.2 0.0
（前年比、％） 5.0 5.0
ＲＰＩＸ（前月比、％） -0.2 0.0
（前年比、％） 5.1 5.0
０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI]
（10億ユーロ） N/A 0.0
０９００ＧＭＴ 第２・四半期ユーロ圏ＧＤＰ速報値（統計局）[EUGDF=ECI]
（前月比、％） 0.3 0.8
（前年比、％） 1.8 2.5
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２３０ＧＭＴ ７月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI]
（着工件数／年率、万戸） 60 62.9
（許可件数／年率、万戸） 60.6 61.7
１２３０ＧＭＴ ７月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI]
（輸入物価／前月比、％） -0.1 -0.5
（輸出物価／前月比、％） 0.1 0.1
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１３１５ＧＭＴ ７月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI]
（指数／前月比、％） 0.4 0.2
（設備稼働率、％） 76.9 76.7
１７日（水）
０８００ＧＭＴ ６月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI]
（季調前、10億ユーロ） N/A -18.3
０８３０ＧＭＴ ７月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI]
（ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） 7.7 7.7
０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI]
（前月比、％） -0.6 0.0
（前年比、％） 2.5 2.5
（6月改定）
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１２３０ＧＭＴ ７月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI]
（指数／前月比、％） 0.0 -0.4
（コア指数／前月比、％） 0.2 0.3
１８日（木）
０８３０ＧＭＴ ７月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI]
（前月比、％） 0.3 0.7
（前年比、％） -0.2 0.4
１２３０ＧＭＴ ７月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI]
（指数／前月比、％） 0.2 -0.2
（指数／前年比、％） 3.3 3.6
（コア指数／前月比、％) 0.2 0.3
（コア指数／前年比、％) 1.7 1.6
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
（8/13までの週、1000件） 400 395
１４００ＧＭＴ ７月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI]
（年率、100万戸） 4.90 4.77
１４００ＧＭＴ ７月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI]
（指数／前月比、％） 0.2 0.3
１４００ＧＭＴ ８月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI]
業況指数 4.0 3.2
２２００ＧＭＴ ７月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI]
（レシオ） N/A 0.94
１９日（金）
０６００ＧＭＴ ７月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI]
（前月比、％） 0.1 0.1
（前年比、％） 5.3 5.6
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【８月１５─１９日の海外行事予定】
１５日（月）
１５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件
１５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札
１７００ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演
（米アラバマ州フローレンス）
韓国は休場［光復節］、インドは休場［独立記念日］
１６日（火）
０１３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録
１５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札
独仏首脳会談
１７日（水）
０８３０ＧＭＴ ８月の英金融政策委員会の議事録
１７２０ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演
「連邦準備の機能と金融政策」（米テキサス州ミッドランド）
１８日（木）
１２３５ＧＭＴ ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が地域および米国経済見通しに
ついて講演（米ニュージャージー州ニューアーク）
１５００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件
１５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件
１５００ＧＭＴ 米財務省２年債・５年債・７年債入札条件
１７００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動５年債入札
１９日（金）
１２３０ＧＭＴ ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が地域および米国経済見通しに
ついて講演（米ニュージャージー州リンドハースト）
＊１８日講演とほぼ同内容
１７４５ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が講演
「進化する金融サービス業界と米経済成長の見通し」
（米オハイオ州コロンバス）
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［東京 １５日 ロイター］
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