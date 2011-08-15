＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間
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8月15日─22日
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発表時間 指標名 予想 前回
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１５日（月）
１２３０ＧＭＴ ８月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI]
（指数） 0.00 -3.76
１３００ＧＭＴ ６月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI]
１４００ＧＭＴ ８月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI]
（指数） 15 15
１６日（火）
０６００ＧＭＴ 第２・四半期独ＧＤＰ速報値（連邦統計庁）[DEGDF=ECI]
（前期比、％） 0.5 1.5
（前年比、％） 3.2 5.2
０８３０ＧＭＴ ７月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI]
ＣＰＩ（前月比、％） -0.1 -0.1
（前年比、％） 4.3 4.2
ＲＰＩ（前月比、％） -0.2 0.0
（前年比、％） 5.0 5.0
ＲＰＩＸ（前月比、％） -0.2 0.0
（前年比、％） 5.1 5.0
０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI]
（10億ユーロ） N/A 0.0
０９００ＧＭＴ 第２・四半期ユーロ圏ＧＤＰ速報値（統計局）[EUGDF=ECI]
（前月比、％） 0.3 0.8
（前年比、％） 1.8 2.5
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２３０ＧＭＴ ７月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI]
（着工件数／年率、万戸） 60 62.9
（許可件数／年率、万戸） 60.6 61.7
１２３０ＧＭＴ ７月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI]
（輸入物価／前月比、％） -0.1 -0.5
（輸出物価／前月比、％） 0.1 0.1
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１３１５ＧＭＴ ７月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI]
（指数／前月比、％） 0.4 0.2
（設備稼働率、％） 76.9 76.7
１７日（水）
０８００ＧＭＴ ６月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI]
（季調前、10億ユーロ） N/A -18.3
０８３０ＧＭＴ ７月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI]
（ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） 7.7 7.7
０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI]
（前月比、％） -0.6 0.0
（前年比、％） 2.5 2.5
（6月改定）
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１２３０ＧＭＴ ７月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI]
（指数／前月比、％） 0.0 -0.4
（コア指数／前月比、％） 0.2 0.3
１８日（木）
０８３０ＧＭＴ ７月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI]
（前月比、％） 0.3 0.7
（前年比、％） -0.2 0.4
１２３０ＧＭＴ ７月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI]
（指数／前月比、％） 0.2 -0.2
（指数／前年比、％） 3.3 3.6
（コア指数／前月比、％) 0.2 0.3
（コア指数／前年比、％) 1.7 1.6
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
（8/13までの週、1000件） 400 395
１４００ＧＭＴ ７月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI]
（年率、100万戸） 4.90 4.77
１４００ＧＭＴ ７月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI]
（指数／前月比、％） 0.2 0.3
１４００ＧＭＴ ８月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI]
業況指数 4.0 3.2
２２００ＧＭＴ ７月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI]
（レシオ） N/A 0.94
１９日（金）
０６００ＧＭＴ ７月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI]
（前月比、％） 0.1 0.1
（前年比、％） 5.3 5.6
２２日（月）
１２３０ＧＭＴ ７月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI]
（指数） N/A -0.46
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