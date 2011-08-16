7月の英ＣＰＩ、前月比変わらず・前年比＋4.4％＝統計局

［ロンドン １６日 ロイター］ 英国立統計局が発表した７月の消費者物価指数（Ｃ

ＰＩ）は前月比変わらず、前年比４．４％上昇となった。

市場予想は前月比０．１％低下、前年比４．３％上昇だった。

7月 6月

ＣＰＩ（ＨＩＣＰ、ＥＵ基準消費者物価指数）

前月比（％） UNCH -0.1

前年比（％） 4.4 4.2

コアＣＰＩ（エネルギー、食品、アルコール、たばこを除く）

前月比（％） UNCH -0.2

前年比（％） 3.1 2.8

小売物価指数（ＲＰＩ）

前月比（％） -0.2 UNCH

前年比（％） 5.0 5.0

実勢インフレ率（ＲＰＩＸ、住宅ローン金利分を除く）

前月比（％） -0.3 UNCH

前年比（％） 5.0 5.0

コンセンサス予想（％）

前月比 前年比

ＣＰＩ -0.1 4.3

ＲＰＩ -0.2 5.0

ＲＰＩＸ -0.2 5.1