上海外為市場＝人民元は対ドルで続伸、終値6.3885元

［上海 ２４日 ロイター］ ２４日の上海外国為替市場の人民元相場は、対ドルの銀行間取引で続伸して引けた。中国人民銀行（中央銀行）が人民元の対ドル基準値を最高値に設定した後を受けた。トレーダーはこの基準値設定について、政府が人民元の新たな上昇局面を許容していることを示唆しているとみている。

人民元は銀行間取引CNY=CFXSで、１ドル＝６．３８８５元で終了。前日終値６．３９７０元に比べ元高・ドル安。昨年６月の弾力化以降の上昇率は６．８６％、年初来上昇率は３．１４％。

ドル・人民元の１年物ノンデリバラブル・フォワード（ＮＤＦ）CNY1YNDFOR=は取引終盤で６．２８５０元。前日終値は６．２８００元。ＮＤＦに織り込まれた人民元の１年後の上昇率は１．６６％と、前日の１．７４％を下回った。

人民元の対円相場終値は、１００円＝８．３４００元（前日終値は８．３５１３元）、対ユーロ相場終値は１ユーロ＝９．２２７８元（同９．２６０３元）。