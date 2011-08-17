＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間
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8月17日─24日
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発表時間 指標名 予想 前回
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１７日（水）
０８００ＧＭＴ ６月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI]
（季調前、10億ユーロ） N/A -18.3
０８３０ＧＭＴ ７月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI]
（ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） 7.7 7.7
０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI]
（前月比、％） -0.6 0.0
（前年比、％） 2.5 2.7
（6月改定）
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１２３０ＧＭＴ ７月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI]
（指数／前月比、％） 0.1 -0.4
（コア指数／前月比、％） 0.2 0.3
１８日（木）
０８３０ＧＭＴ ７月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI]
（前月比、％） 0.3 0.7
（前年比、％） 0.3 0.4
１２３０ＧＭＴ ７月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI]
（指数／前月比、％） 0.2 -0.2
（指数／前年比、％） 3.3 3.6
（コア指数／前月比、％) 0.2 0.3
（コア指数／前年比、％) 1.7 1.6
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
（8/13までの週、1000件） 400 395
１４００ＧＭＴ ７月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI]
（年率、100万戸） 4.90 4.77
１４００ＧＭＴ ７月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI]
（指数／前月比、％） 0.2 0.3
１４００ＧＭＴ ８月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI]
業況指数 3.7 3.2
２２００ＧＭＴ ７月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI]
（レシオ） N/A 0.94
１９日（金）
０６００ＧＭＴ ７月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI]
（前月比、％） 0.1 0.1
（前年比、％） 5.3 5.6
２２日（月）
１２３０ＧＭＴ ７月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI]
（指数） N/A -0.46
２３日（火）
０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI]
（指数） N/A 50.4
（7月改定）
０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI]
（指数） N/A 51.6
（7月改定）
０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMIP=ECI]
（指数） N/A 51.1
（7月改定）
０９００ＧＭＴ ８月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI]
（景気期待指数） N/A -15.1
（現況指数） N/A 90.6
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１４００ＧＭＴ ７月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI]
（年率、100万戸） 0.315 0.312
２４日（水）
０８００ＧＭＴ ８月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI]
（業況指数） N/A 112.9
（現況指数） N/A 121.4
（期待指数） N/A 105.0
０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏鉱工業受注（統計局）[EUIOY=ECI]
（前月比、％） N/A 3.6
（前年比、％） N/A 15.5
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１２３０ＧＭＴ ７月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI]
（前月比、％） 2.0 -1.9
（輸送機器除く／前月比、％） 0.1 0.4
（航空機除く非国防資本財／前月比、％） N/A -1.6
１４００ＧＭＴ ６月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI]
(前月比、％) N/A 0.4
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