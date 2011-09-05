＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間
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9月5─12日
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発表時間 指標名 予想 前回
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５日（月）
０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI]
（指数） 51.5 51.5
（8月速報）
０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI]
（指数） 50.9 51.1
（8月速報）
０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI]
（前月比、％） -0.1 0.9
（前年比、％） -1.0 -0.4
６日（火）
０１３０ＧＭＴ 第２・四半期豪経常収支（連邦統計局）[AUCADQ=ECI]
（10億豪ドル） -7.65 -10.45
０９００ＧＭＴ 第２・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局）[EUGDP=ECI]
（前期比、％） 0.2 0.2
（前年比、％） 1.7 1.7
（速報値）
１０００ＧＭＴ ７月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI]
（前月比、％） -1.5 1.8
１４００ＧＭＴ ８月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI]
（総合指数・ＮＭＩ） 51.1 52.7
（景気指数） N/A 56.1
７日（水）
０１３０ＧＭＴ 第２・四半期豪ＧＤＰ（連邦統計局）[AUGDPQ=ECI]
（前期比、％） 0.9 -1.2
（前年比、％） 0.5 1.0
０８３０ＧＭＴ ７月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI]
（前月比、％） 0.0 0.0
（前年比、％） -0.5 -0.3
０８３０ＧＭＴ ７月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI]
（前月比、％） 0.0 -0.4
（前年比、％） 1.9 2.1
１０００ＧＭＴ ７月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI]
（前月比、％） 0.5 -1.1
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
８日（木）
０１３０ＧＭＴ ８月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI]
就業者数増減（前月比、万人） 1.1 -0.01
失業率（％） 5.1 5.1
０６００ＧＭＴ ７月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI]
（億ユーロ） 112 115
０６４５ＧＭＴ ７月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI]
（10億ユーロ） N/A -5.598
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
（9/3までの週、1000件） 408 409
１２３０ＧＭＴ ７月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI]
（10億ドル） -51.0 -53.07
１９００ＧＭＴ ７月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI]
（前月比増、10億ドル） 6.0 15.53
９日（金）
０６００ＧＭＴ ８月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI]
（前月比、％） -0.1 -0.1
（前年比、％） 2.3 2.3
ＥＵ基準（前月比、％） -0.1 -0.1
（前年比、％） 2.4 2.4
（8月速報）
０６００ＧＭＴ ８月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI]
（前月比、％） N/A -0.6
（前年比、％） N/A 8.2
０６４５ＧＭＴ ７月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI]
（前月比、％） 0.4 -1.6
０８３０ＧＭＴ ８月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI]
投入（前月比、％） -1.5 0.6
（前年比、％） 16.7 18.5
産出（前月比、％） 0.1 0.2
（前年比、％） 5.9 5.9
１４００ＧＭＴ ７月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI]
（前月比、％） 0.8 0.6
８月中国主要経済統計（国家統計局）[CNCPI=ECI]
ＣＰＩ（前年比、％） N/A 6.5
ＰＰＩ（前年比、％） N/A 7.5
固定資産投資（年初来前年比、％） N/A 25.4
小売売上高（前年比、％） N/A 17.2
鉱工業生産（前年比、％） N/A 14.0
１０日（土）
８月中国貿易統計（税関当局）[CNTRD=ECI]
輸出（前年比、％） N/A 20.4
輸入（前年比、％） N/A 22.9
貿易収支（10億ドル） N/A 31.5
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