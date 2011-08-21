〔今週の主要材料〕海外市場

日本時間はＧＭＴプラス９時間
米東部夏時間はＧＭＴマイナス４時間
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８月２２─２６日の海外経済指標】 予想 前回
２２日（月）
１２３０ＧＭＴ ７月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI]
（指数） N/A -0.46
２３日（火）
０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI]
（指数） 49.5 50.4
（7月改定）
０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI]
（指数） 50.9 51.6
（7月改定）
０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMIP=ECI]
（指数） 50.1 51.1
（7月改定）
０９００ＧＭＴ ８月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI]
（景気期待指数） -25.0 -15.1
（現況指数） 87.0 90.6
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１４００ＧＭＴ ７月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI]
（年率、100万戸） 0.312 0.312
２４日（水）
０８００ＧＭＴ ８月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI]
（業況指数） 111.0 112.9
（現況指数） 120.0 121.4
（期待指数） 103.0 105.0
０９００ＧＭＴ ６月ユーロ圏鉱工業受注（統計局）[EUIOY=ECI]
（前月比、％） 0.5 3.6
（前年比、％） N/A 15.5
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１２３０ＧＭＴ ７月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI]
（前月比、％） 2.0 -1.9
（輸送機器除く／前月比、％） -0.5 0.4
（航空機除く非国防資本財／前月比、％） N/A -1.6
１４００ＧＭＴ ６月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI]
(前月比、％) N/A 0.4
７月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI]
２５日（木）
０６００ＧＭＴ ９月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI]
（指数） 5.2 5.4
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
（8/20までの週、1000件） 405 408
２６日（金）
０６００ＧＭＴ ７月独輸入物価指数（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI]
（前月比、％） 0.1 -0.6
（前年比、％） 7.0 6.5
０８００ＧＭＴ ７月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI]
（前年比、％） 2.2 2.1
０８３０ＧＭＴ 第２・四半期英ＧＤＰ改定値（国立統計局）[GBGD2=ECI]
（前期比、％） 0.2 0.2
（前年比、％） 0.7 0.7
（Q2速報）
１２３０ＧＭＴ 第２・四半期米ＧＤＰ改定値 [USGDPR=ECI]
（前期比年率、％） 1.1 1.3
デフレーター 2.3 2.4
（Q2速報）
１２３０ＧＭＴ 第２・四半期米企業利益速報値[USCPRF=ECI]
（前期比、％） N/A 1.2
（Q1改定）
１３５５ＧＭＴ ８月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 [USMSN=ECI]
（指数） 56.0 54.9
（7月速報）
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【８月２２─２６日の海外行事予定】
２２日（月）
１５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件
１５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札
２３日（火）
１５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札
１５３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札
１７００ＧＭＴ 米財務省２年債入札
２４日（水）
１３３０ＧＭＴ 米議会予算局、最新の財政・経済予想を発表
１７００ＧＭＴ 米財務省５年債入札
フランスが財政赤字削減策を発表
２５日（木）
１５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件
１７００ＧＭＴ 米財務省７年債入札
２３３０ＧＭＴ スティーブンス豪中銀総裁が下院委員会に出席
ジャクソンホール・シンポジウム（２７日まで）
２６日（金）
ジャクソンホール・シンポジウム（２７日まで）
バーナンキＦＲＢ議長がジャクソンホールの会合で講演
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［東京 ２２日 ロイター］
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