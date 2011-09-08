インドネシア中銀、政策金利を予想通り6.75％に据え置き

［ジャカルタ ８日 ロイター］ インドネシア中銀は８日、政策金利のＢＩレートを

６．７５％に据え置いた。据え置きは７カ月連続。ロイター調査でも１２人のエコノミス

ト全員が据え置きを予想していた。

政策金利の推移は以下の通り。

発表日 政策金利（％）

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08-Sept-2011 6.75

09-Aug-2011 6.75

12-July-2011 6.75

09-June-2011 6.75

12-May-2011 6.75

12-April-2011 6.75

04-March-2011 6.75

04-Feb-2011 6.75

05-Jan-2011 6.50

03-Dec-2010 6.50

04-Nov-2010 6.50

05-Oct-2010 6.50

03-Sept-2010 6.50

04-Aug-2010 6.50

05-July-2010 6.50

03-June-2010 6.50

05-May-2010 6.50

06-April-2010 6.50

04-March-2010 6.50

04-Feb-2010 6.50

06-Jan-2010 6.50

03-Dec-2009 6.50

04-Nov-2009 6.50

05-Oct-2009 6.50

03-Sept-2009 6.50

05-Aug-2009 6.50

03-July-2009 6.75

03-June-2009 7.00

05-May-2009 7.25

03-April-2009 7.50

04-March-2009 7.75

04-Feb-2009 8.25

07-Jan-2009 8.75